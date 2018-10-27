Страшную находку обнаружили за закрытой дверью детского сада в Новосибирске

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Ранним утром 27 октября двери детского сада в Ленинском районе Новосибирска оказались заперты, а вскрывшие их спасатели ужаснулись найденному телу.

«Доступ в служебное помещение обеспечен около 8 часов утра. Обнаружено тело мужчины 1958 года рождения без признаков жизни», - сообщили в Муниципальной аварийно-спасательной службе.

Подробности происшествия выясняются.

Напомним, в октябре в Новосибирске бездомный пёс упал в заброшенный погреб, к его спасению привлекали МАСС.