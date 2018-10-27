Страшную находку обнаружили за закрытой дверью детского сада в Новосибирске

Лента новостейПредложить новость
Кадровые перестановки произошли в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре
Новосибирский экс-чиновник отправится в тюрьму на 10 лет за взятки и хищения
Малыш стал заложником фритюрницы - на помощь выезжали новосибирские спасатели
Страшную находку обнаружили за закрытой дверью детского сада в НовосибирскеРубрика: общество
27.10.2018 14:58
фото с сайта pixabay.com
Ранним утром 27 октября двери детского сада в Ленинском районе Новосибирска оказались заперты, а вскрывшие их спасатели ужаснулись найденному телу.
«Доступ в служебное помещение обеспечен около 8 часов утра. Обнаружено тело мужчины 1958 года рождения без признаков жизни», - сообщили в Муниципальной аварийно-спасательной службе.
Подробности происшествия выясняются.
Напомним, в октябре в Новосибирске бездомный пёс упал в заброшенный погреб, к его спасению привлекали МАСС.
Комментарии
Лента новостей
Кадровые перестановки произошли в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре
Новосибирский экс-чиновник отправится в тюрьму на 10 лет за взятки и хищения
Малыш стал заложником фритюрницы - на помощь выезжали новосибирские спасатели
Новости по теме
Статьи по теме
Столица, переносись!
Шойгу предложил создать в Сибири финансово-промышленн...
10 фактов о «топах»
Они хотят больше 200 тысяч, не пишут про ПК и знают пушту...
Популярное