Тысячам новосибирских дольщиков окажут поддержку власти НСО

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Власти Новосибирской области будут восстанавливать права дольщиков, обманутых застройщиком жилых комплексов «Ваш выбор», «Времена года», «Деловой квартал» и «Радуга».

Региональное правительство предприняло ряд мер, направленных на скорейший ввод жилья, недостроенного компанией «ПТК-30». Ведётся поиск нового застройщика для завершения строительства проблемных домов. Пострадавшими дольщиками здесь считаются около 4000 человек.

«Поддержку могут получить граждане, ранее включённые в реестр обманутых дольщиков. Адресная работа по восстановлению их прав проводится министерством с застройщиками и дольщиками по каждому из проблемных домов. Мы готовы оказывать процессуальную поддержку лицам, купившим квартиры с обременением, которые сейчас судятся за право на них. Власти намерены добиваться от застройщиков передачи дольщикам квартир по актам приёмки», — сообщили в новосибирском минстрое.

Напомним, в октябре Госдума в окончательном чтении приняла закон, направленный на защиту дольщиков.