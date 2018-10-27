«Джонни! Они на деревьях»: оранжерея в новосибирской поликлинике стала героем мемов

фото с сайта pikabu.ru

Новосибирец, посетив местную городскую поликлинику, удивился большому количеству в ней растений — это сразу же стало поводом для многочисленных шуток в интернете.

Фотографией «оранжереи» в местной поликлинике пользователь под ником Montenegro7 поделился на сайте «Пикабу». Большое количество растений в больнице быстро стало поводом для мемов и шуток в комментариях к посту.

«Пришёл такой на приём. Всего пару человек стоит. Хорошо, быстро всё будет. Ну и спрашиваешь, кто последний. А тут полтора десятка бабок в комуфло из кустов как выпрыгнет», — поделился фантазией один из пользователей.

Многие же ушли в фантазию на тему «Парка Юрского периода».

«Не хватает велоцираптора, который выглядывает из-за угла и спрашивает, в 312-й кто последний», — подшутил другой комментатор.

«Никого нет? Что, все вымерли?» — другие быстро подхватили шутку.

«Я тут с мезозоя сижу и жду, и вы подождёте», — шутит другой пользователь.

Многие же отметили, что решение с большим количеством растений в поликлинике очень удачное, оживляет атмосферу.

«В такую поликлинику я бы приходил просто посидеть», — отметил комментатор.

Напомним, в октябре новосибирцы стали наживаться на мемной акуле.