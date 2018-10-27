«Джонни! Они на деревьях»: оранжерея в новосибирской поликлинике стала героем мемов

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«Джонни! Они на деревьях»: оранжерея в новосибирской поликлинике стала героем мемовРубрика: общество
28.10.2018 15:37
фото с сайта pikabu.ru
Новосибирец, посетив местную городскую поликлинику, удивился большому количеству в ней растений — это сразу же стало поводом для многочисленных шуток в интернете.
Фотографией «оранжереи» в местной поликлинике пользователь под ником Montenegro7 поделился на сайте «Пикабу». Большое количество растений в больнице быстро стало поводом для мемов и шуток в комментариях к посту.
«Пришёл такой на приём. Всего пару человек стоит. Хорошо, быстро всё будет. Ну и спрашиваешь, кто последний. А тут полтора десятка бабок в комуфло из кустов как выпрыгнет», — поделился фантазией один из пользователей.
Многие же ушли в фантазию на тему «Парка Юрского периода».
«Не хватает велоцираптора, который выглядывает из-за угла и спрашивает, в 312-й кто последний», — подшутил другой комментатор.
«Никого нет? Что, все вымерли?» — другие быстро подхватили шутку.
«Я тут с мезозоя сижу и жду, и вы подождёте», — шутит другой пользователь.
Многие же отметили, что решение с большим количеством растений в поликлинике очень удачное, оживляет атмосферу.
«В такую поликлинику я бы приходил просто посидеть», — отметил комментатор.
Напомним, в октябре новосибирцы стали наживаться на мемной акуле.
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