Два охотника незаконно убили косулю в Новосибирской области

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Два охотника незаконно убили косулю в Новосибирской областиРубрика: проиcшествия
29.10.2018 09:02
фото с сайта МВД НСО
В Новосибирской области подозреваемые застрелили животное, не имея на это разрешения, — по факту случившегося проводится расследование.
В Коченёвском районе сотрудники ГИБДД остановили «УАЗ» , в котором ехали двое мужчин возраста 31 и 38 лет. В их машине нашли оружие и тушу убитой косули.
Как выяснили в местном отделе МВД, куда доставили охотников, они без разрешения на добычу этого вида совершили отстрел животного. У мужчин изъяли оружие и боеприпасы.
В связи с данным фактом возбудили уголовное дело по признакам преступления по статье «Незаконная охота».
«В отношении фигурантов решается вопрос об избрании меры пресечения. Устанавливается сумма ущерба. Проводится расследование», — сообщили в МВД по Новосибирской области.
Напомним, в сентябре браконьеры убили четырёх косуль в Новосибирской области.
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Кадровые перестановки произошли в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре
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