Два охотника незаконно убили косулю в Новосибирской области

фото с сайта МВД НСО

В Новосибирской области подозреваемые застрелили животное, не имея на это разрешения, — по факту случившегося проводится расследование.

В Коченёвском районе сотрудники ГИБДД остановили «УАЗ» , в котором ехали двое мужчин возраста 31 и 38 лет. В их машине нашли оружие и тушу убитой косули.

Как выяснили в местном отделе МВД, куда доставили охотников, они без разрешения на добычу этого вида совершили отстрел животного. У мужчин изъяли оружие и боеприпасы.

В связи с данным фактом возбудили уголовное дело по признакам преступления по статье «Незаконная охота».

«В отношении фигурантов решается вопрос об избрании меры пресечения. Устанавливается сумма ущерба. Проводится расследование», — сообщили в МВД по Новосибирской области.

Напомним, в сентябре браконьеры убили четырёх косуль в Новосибирской области.