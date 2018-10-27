L`One получил психологическую травму после кражи у него кроссовок в Чите

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L`One получил психологическую травму после кражи у него кроссовок в ЧитеРубрика: общество
29.10.2018 07:02
кадр видео с ютуб-канала "Первого канала"
На популярном шоу «Вечерний Ургант» рэпер L`One поделился горькими воспоминаниями о своём пребывании в Забайкальском крае.
Известный артист L`One стал гостем шоу «Вечерний Ургант» на «Первом канале». В беседе с ведущим рэпер вспомнил случай, произошедший с ним ещё в молодости в Чите. Тогда он приехал туда на соревнования по баскетболу, но из-за неизвестных преступников получил психологическую травму.
«Я предполагаю, что у меня психологическая травма, потому что у меня украли кроссовки за день до соревнований в городе Чите. Когда играл в баскетбол… с пятого этажа гостиницы украли кроссовки, а носки оставили. Мне пришлось играть в кроссовках на два размера больше. Я надел носки на носки и ещё шерстяные носки. Мы тогда выиграли. Я очень круто сыграл», — рассказал артист Ивану Урганту.
По словам L`One, именно после того случая у него позже появилась страсть к коллекционированию кроссовок.
Напомним, в ноябре 2017 года новосибирские музыканты записали сибирскую версию песни Despacito для передачи «Вечерний Ургант».
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