L`One получил психологическую травму после кражи у него кроссовок в Чите

4 балла
+3
65.63 74.67
Love Radio слушать online Реклама на сиб.фм
Авто Недвижимость Работа

Лента новостей

Предложить новость

Зимний холод и гололёд придут в Новосибирск вместе с ноябрём

сегодня 15:31 Общество 0 Коммент.

Новосибирца с гранатой задержала полиция

сегодня 12:56 Хроника 0 Коммент.

Кадровые перестановки произошли в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре

сегодня 12:10 Общество 0 Коммент.

Новосибирский экс-чиновник отправится в тюрьму на 10 лет за взятки и хищения

сегодня 12:03 Хроника 0 Коммент.

Почти тысячу жителей спасли от всепоглощающего пожара в НСО

сегодня 10:48 Хроника 0 Коммент.

Разбушевавшийся ветер устроил ночной погром в Новосибирске

сегодня 10:40 Общество 0 Коммент.

Два охотника незаконно убили косулю в Новосибирской области

сегодня 09:02 Хроника 0 Коммент.

Малыш стал заложником фритюрницы - на помощь выезжали новосибирские спасатели

сегодня 08:00 Общество 0 Коммент.

«Джонни! Они на деревьях»: оранжерея в новосибирской поликлинике стала героем мемов

вчера 15:37 Общество 0 Коммент.

Метро и музыка – Итоги недели Сиб.фм

вчера 14:42 Общество 0 Коммент.

Новосибирцы-заложники стихии в Туапсе отправились домой

вчера 12:30 Общество 0 Коммент.

Последнее тепло: резкое похолодание придёт вечером в Новосибирск

вчера 11:55 Общество 0 Коммент.

Новосибирские учёные создают биоматрицу для выращивания костей

27.10.2018 Общество 0 Коммент.

Новосибирская прокуратура избавила жильцов многоэтажки от незаконных поборов

27.10.2018 Общество 0 Коммент.

MTV покорил клип новосибирского «Буерака»

27.10.2018 Общество 0 Коммент.

Робота-хирурга разработают томские учёные вместе с немцами

27.10.2018 Наука 0 Коммент.

Лучшие вакансии октября за 100 000 рублей в месяц нашлись в Новосибирске

27.10.2018 Работа 0 Коммент.

Тысячам новосибирских дольщиков окажут поддержку власти НСО

27.10.2018 Недвижимость 0 Коммент.

Безработный новосибирец «развёл» на миллион рублей азартного крымчанина

26.10.2018 Хроника 0 Коммент.

L`One получил психологическую травму после кражи у него кроссовок в Чите

Рубрика: общество

29.10.2018 07:02

кадр видео с ютуб-канала "Первого канала"

На популярном шоу «Вечерний Ургант» рэпер L`One поделился горькими воспоминаниями о своём пребывании в Забайкальском крае.

Известный артист L`One стал гостем шоу «Вечерний Ургант» на «Первом канале». В беседе с ведущим рэпер вспомнил случай, произошедший с ним ещё в молодости в Чите. Тогда он приехал туда на соревнования по баскетболу, но из-за неизвестных преступников получил психологическую травму.

«Я предполагаю, что у меня психологическая травма, потому что у меня украли кроссовки за день до соревнований в городе Чите. Когда играл в баскетбол… с пятого этажа гостиницы украли кроссовки, а носки оставили. Мне пришлось играть в кроссовках на два размера больше. Я надел носки на носки и ещё шерстяные носки. Мы тогда выиграли. Я очень круто сыграл», — рассказал артист Ивану Урганту.

По словам L`One, именно после того случая у него позже появилась страсть к коллекционированию кроссовок.  

Напомним, в ноябре 2017 года новосибирские музыканты записали сибирскую версию песни Despacito для передачи «Вечерний Ургант».

Комментарии

Ваш e-mail
Ваш никнейм
Комментарий

Лента новостей

Предложить новость

Зимний холод и гололёд придут в Новосибирск вместе с ноябрём

сегодня 15:31 Общество 0 Коммент.

Новосибирца с гранатой задержала полиция

сегодня 12:56 Хроника 0 Коммент.

Кадровые перестановки произошли в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре

сегодня 12:10 Общество 0 Коммент.

Новосибирский экс-чиновник отправится в тюрьму на 10 лет за взятки и хищения

сегодня 12:03 Хроника 0 Коммент.

Почти тысячу жителей спасли от всепоглощающего пожара в НСО

сегодня 10:48 Хроника 0 Коммент.

Разбушевавшийся ветер устроил ночной погром в Новосибирске

сегодня 10:40 Общество 0 Коммент.

Два охотника незаконно убили косулю в Новосибирской области

сегодня 09:02 Хроника 0 Коммент.

Малыш стал заложником фритюрницы - на помощь выезжали новосибирские спасатели

сегодня 08:00 Общество 0 Коммент.

«Джонни! Они на деревьях»: оранжерея в новосибирской поликлинике стала героем мемов

вчера 15:37 Общество 0 Коммент.

Метро и музыка – Итоги недели Сиб.фм

вчера 14:42 Общество 0 Коммент.

Новосибирцы-заложники стихии в Туапсе отправились домой

вчера 12:30 Общество 0 Коммент.

Последнее тепло: резкое похолодание придёт вечером в Новосибирск

вчера 11:55 Общество 0 Коммент.

Новосибирские учёные создают биоматрицу для выращивания костей

27.10.2018 Общество 0 Коммент.

Новосибирская прокуратура избавила жильцов многоэтажки от незаконных поборов

27.10.2018 Общество 0 Коммент.

MTV покорил клип новосибирского «Буерака»

27.10.2018 Общество 0 Коммент.

Робота-хирурга разработают томские учёные вместе с немцами

27.10.2018 Наука 0 Коммент.

Лучшие вакансии октября за 100 000 рублей в месяц нашлись в Новосибирске

27.10.2018 Работа 0 Коммент.

Тысячам новосибирских дольщиков окажут поддержку власти НСО

27.10.2018 Недвижимость 0 Коммент.

Безработный новосибирец «развёл» на миллион рублей азартного крымчанина

26.10.2018 Хроника 0 Коммент.

Новости по теме

Метро и музыка – Итоги недели Сиб.фм вчера 14:42 MTV покорил клип новосибирского «Буерака» 27.10.2018

Статьи по теме

Image
26.07.2018

Искусство по правилам и без

Один день из жизни солиста НОВАТа — пени...

Читать далее
Image
24.07.2018

История из воска

Чем интересна уникальная выставка восковых фигур и кунсткаме...

Читать далее
Image
10.07.2018

Сибирские музыканты выступят на фестивале Кустурицы

Читать далее
Image
12.05.2018

Быть или не быть: Солженицын

Что первично для писателя: факты или ху...

Читать далее
Image
24.12.2017

Греческий дирижёр Теодор Курентзис выступил в Новосибирске впервые за шесть лет

Читать далее
Image
25.10.2017

Noize MC: фитиль вместо Шнура

О баттлах рэперов, концерте Noize MC и его слушателях

Читать далее

Популярное

Image

Страшную находку обнаружили за закрытой дверью детского сада в Но...

Image

Даша, прощай: страшная история пропавшей школьницы в Чите

Image

Жалкая пародия VS оригинал: творческий кризис парикмахера довёл с...

Image

«Не забыть этих глаз»: спасённую новосибирцами собаку Филю пришло...

Image

За голодание сына сибирячка будет судиться с авиаперевозчиком

Image

Секс предлагать: новосибирец с пикантным объявлением удивил пасса...

Image

Живодёры облили кислотой несчастного кота в Новосибирске

Image

История блудного «цыганёнка» из Омска потрясла россиян

Image

Монстры под водой: кого можно поймать в реках Сибири

Image

Злой начальник заставляет увольняться новосибирцев

Image

На место парализовавшей Димитровский мост аварии съехалось нескол...

Image

Алексей Мананников пообещал пропить 10 тысяч евро от правительств...

Image

Разбушевавшийся ветер устроил ночной погром в Новосибирске