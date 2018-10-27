L`One получил психологическую травму после кражи у него кроссовок в Чите

кадр видео с ютуб-канала "Первого канала"

На популярном шоу «Вечерний Ургант» рэпер L`One поделился горькими воспоминаниями о своём пребывании в Забайкальском крае.

Известный артист L`One стал гостем шоу «Вечерний Ургант» на «Первом канале». В беседе с ведущим рэпер вспомнил случай, произошедший с ним ещё в молодости в Чите. Тогда он приехал туда на соревнования по баскетболу, но из-за неизвестных преступников получил психологическую травму.

«Я предполагаю, что у меня психологическая травма, потому что у меня украли кроссовки за день до соревнований в городе Чите. Когда играл в баскетбол… с пятого этажа гостиницы украли кроссовки, а носки оставили. Мне пришлось играть в кроссовках на два размера больше. Я надел носки на носки и ещё шерстяные носки. Мы тогда выиграли. Я очень круто сыграл», — рассказал артист Ивану Урганту.

По словам L`One, именно после того случая у него позже появилась страсть к коллекционированию кроссовок.

Напомним, в ноябре 2017 года новосибирские музыканты записали сибирскую версию песни Despacito для передачи «Вечерний Ургант».