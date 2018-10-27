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Малыш стал заложником фритюрницы - на помощь выезжали новосибирские спасатели

Рубрика: общество

29.10.2018 08:00

фото из группы "Спасатели МАСС" в соцсети "ВКонтакте"

В Новосибирске ребёнок надел себе на голову решётку от микроволновки, а снимали её уже сотрудники МАСС с помощью слесарного инструмента.

Обнаружив своего ребёнка с фритюрницей для микроволновки на голове, обеспокоенная женщина вызвала сотрудников МАСС. Спасатели сразу же выехали на место, в Первомайский район.

По прибытии сотрудники тщательно осмотрели малыша — решётка прочно сидела на его любопытной голове. Тогда с помощью слесарного инструмента они аккуратно перекусили прутья фритюрницы и освободили мальчика.

«Мальчик не пострадал и не поцарапался, в медицинской помощи он не нуждается. Женщина поблагодарила спасателей за оперативность. С момента звонка до освобождения ребёнка от «игрушки» прошло всего 15 минут», — сообщили спасатели МАСС.

Напомним, в октябре спасатели вытащили котёнка из плена под машиной и нашли ему хозяйку.

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Предложить новость

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Новосибирца с гранатой задержала полиция

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Кадровые перестановки произошли в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре

сегодня 12:10 Общество 0 Коммент.

Новосибирский экс-чиновник отправится в тюрьму на 10 лет за взятки и хищения

сегодня 12:03 Хроника 0 Коммент.

Почти тысячу жителей спасли от всепоглощающего пожара в НСО

сегодня 10:48 Хроника 0 Коммент.

Разбушевавшийся ветер устроил ночной погром в Новосибирске

сегодня 10:40 Общество 0 Коммент.

Два охотника незаконно убили косулю в Новосибирской области

сегодня 09:02 Хроника 0 Коммент.

Малыш стал заложником фритюрницы - на помощь выезжали новосибирские спасатели

сегодня 08:00 Общество 0 Коммент.

«Джонни! Они на деревьях»: оранжерея в новосибирской поликлинике стала героем мемов

вчера 15:37 Общество 0 Коммент.

Метро и музыка – Итоги недели Сиб.фм

вчера 14:42 Общество 0 Коммент.

Новосибирцы-заложники стихии в Туапсе отправились домой

вчера 12:30 Общество 0 Коммент.

Последнее тепло: резкое похолодание придёт вечером в Новосибирск

вчера 11:55 Общество 0 Коммент.

Новосибирские учёные создают биоматрицу для выращивания костей

27.10.2018 Общество 0 Коммент.

Новосибирская прокуратура избавила жильцов многоэтажки от незаконных поборов

27.10.2018 Общество 0 Коммент.

MTV покорил клип новосибирского «Буерака»

27.10.2018 Общество 0 Коммент.

Робота-хирурга разработают томские учёные вместе с немцами

27.10.2018 Наука 0 Коммент.

Лучшие вакансии октября за 100 000 рублей в месяц нашлись в Новосибирске

27.10.2018 Работа 0 Коммент.

Тысячам новосибирских дольщиков окажут поддержку власти НСО

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