Малыш стал заложником фритюрницы - на помощь выезжали новосибирские спасатели

фото из группы "Спасатели МАСС" в соцсети "ВКонтакте"

В Новосибирске ребёнок надел себе на голову решётку от микроволновки, а снимали её уже сотрудники МАСС с помощью слесарного инструмента.

Обнаружив своего ребёнка с фритюрницей для микроволновки на голове, обеспокоенная женщина вызвала сотрудников МАСС. Спасатели сразу же выехали на место, в Первомайский район.

По прибытии сотрудники тщательно осмотрели малыша — решётка прочно сидела на его любопытной голове. Тогда с помощью слесарного инструмента они аккуратно перекусили прутья фритюрницы и освободили мальчика.

«Мальчик не пострадал и не поцарапался, в медицинской помощи он не нуждается. Женщина поблагодарила спасателей за оперативность. С момента звонка до освобождения ребёнка от «игрушки» прошло всего 15 минут», — сообщили спасатели МАСС.

Напомним, в октябре спасатели вытащили котёнка из плена под машиной и нашли ему хозяйку.