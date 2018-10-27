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Малыш стал заложником фритюрницы - на помощь выезжали новосибирские спасатели
Малыш стал заложником фритюрницы - на помощь выезжали новосибирские спасателиРубрика: общество
29.10.2018 08:00
фото из группы "Спасатели МАСС" в соцсети "ВКонтакте"
В Новосибирске ребёнок надел себе на голову решётку от микроволновки, а снимали её уже сотрудники МАСС с помощью слесарного инструмента.
Обнаружив своего ребёнка с фритюрницей для микроволновки на голове, обеспокоенная женщина вызвала сотрудников МАСС. Спасатели сразу же выехали на место, в Первомайский район.
По прибытии сотрудники тщательно осмотрели малыша — решётка прочно сидела на его любопытной голове. Тогда с помощью слесарного инструмента они аккуратно перекусили прутья фритюрницы и освободили мальчика.
«Мальчик не пострадал и не поцарапался, в медицинской помощи он не нуждается. Женщина поблагодарила спасателей за оперативность. С момента звонка до освобождения ребёнка от «игрушки» прошло всего 15 минут», — сообщили спасатели МАСС.
Напомним, в октябре спасатели вытащили котёнка из плена под машиной и нашли ему хозяйку.
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Малыш стал заложником фритюрницы - на помощь выезжали новосибирские спасатели
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