Метро и музыка – Итоги недели Сиб.фм

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Новосибирский экс-чиновник отправится в тюрьму на 10 лет за взятки и хищения
Малыш стал заложником фритюрницы - на помощь выезжали новосибирские спасатели
Метро и музыка – Итоги недели Сиб.фмРубрика: общество
28.10.2018 14:42
ФОТО АННЫ КУЗЬМЕНКОВОЙ из архива Сиб.фм
Уходящая вдаль неделя, с 22 по 28 октября, принесла много приятных известий. Мы узнали, что материнское молоко может вылечить рак, в городе появится вторая набережная, а новосибирские музыканты покоряют новые вершины. И только глубокая колея становится поводом разбирательств. Об этом и других самых важных событиях Новосибирска – в Итогах Сиб.фм.
Спасти «Надежду Сибири»
Понедельник, 22 октября. Скандальная стройка около лицея № 22 уже много лет не даёт покоя местным жителям и родителям учеников. Она приведёт к тому, что образовательное учреждение останется без въезда для скорой помощи и пожарных машин. Да и само строительство угрожает безопасности учеников. После акций протестов недовольных горожан мэр Анатолий Локоть распорядился остановить строительство бизнес-центра.
Всё лучшее – от мамы
Вторник, 23 октября. Сотрудники Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН вывели предположение, что с помощью человеческого молока можно лечить опухоли. Оказалось, в нём содержатся биспецифичные антитела. Они помогут организму дать отпор раку.
Выше и выше
Среда, 24 октября. Новосибирский метрополитен завершил капитальный ремонт состава. Однако, по мнению руководства организации, поезда нужно не обновлять, а заменять на новые. Проблема в том, что на это нет денег. Метрополитен видит своё счастливое будущее в повышении тарифа на проезд.
Колея до суда
Четверг, 25 октября. Колея на проспекте Лаврентьева может похвастаться своими размерами: длина в 1,5 километра, глубина от пяти до восьми сантиметров и ширина от 100 до 130 сантиметров. Прокуратура, найдя ещё парочку аналогичных нарушений на других улицах, подала на новосибирскую мэрию в суд.
Нужно больше набережных
Пятница, 26 октября. Губернатор Андрей Травников заявил о том, что необходимо построить вторую набережную. Новый объект будет находиться на левом берегу, рядом с ледовой ареной, которую планируется возвести к молодёжному чемпионату мира по хоккею в 2023 году.
«Нет любви» на MTV
Суббота, 27 октября. Известная новосибирская пост-панк-группа «Буерак» выпустила клип на их песню «Нет любви» и тут же обрела успех. Клип взяли в ротацию культового музыкального телеканала MTV. Фанаты радуются такому известию вместе с артистами.
Пора домой
Воскресенье, 28 октября. Крупное наводнение на несколько дней прервало движение десятков поездов между станциями Туапсе и Горячий Ключ. Среди них был поезд сообщением «Адлер – Новосибирск». РЖД открыли движение по временной схеме и назначили дополнительные поезда. Теперь пассажиры наконец отправятся домой.
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Лента новостей
Кадровые перестановки произошли в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре
Новосибирский экс-чиновник отправится в тюрьму на 10 лет за взятки и хищения
Малыш стал заложником фритюрницы - на помощь выезжали новосибирские спасатели
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