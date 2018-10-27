Метро и музыка – Итоги недели Сиб.фм

ФОТО АННЫ КУЗЬМЕНКОВОЙ из архива Сиб.фм

Уходящая вдаль неделя, с 22 по 28 октября, принесла много приятных известий. Мы узнали, что материнское молоко может вылечить рак, в городе появится вторая набережная, а новосибирские музыканты покоряют новые вершины. И только глубокая колея становится поводом разбирательств. Об этом и других самых важных событиях Новосибирска – в Итогах Сиб.фм.

Спасти «Надежду Сибири»

Понедельник, 22 октября. Скандальная стройка около лицея № 22 уже много лет не даёт покоя местным жителям и родителям учеников. Она приведёт к тому, что образовательное учреждение останется без въезда для скорой помощи и пожарных машин. Да и само строительство угрожает безопасности учеников. После акций протестов недовольных горожан мэр Анатолий Локоть распорядился остановить строительство бизнес-центра.

Всё лучшее – от мамы

Вторник, 23 октября. Сотрудники Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН вывели предположение, что с помощью человеческого молока можно лечить опухоли. Оказалось, в нём содержатся биспецифичные антитела. Они помогут организму дать отпор раку.

Выше и выше

Среда, 24 октября. Новосибирский метрополитен завершил капитальный ремонт состава. Однако, по мнению руководства организации, поезда нужно не обновлять, а заменять на новые. Проблема в том, что на это нет денег. Метрополитен видит своё счастливое будущее в повышении тарифа на проезд.

Колея до суда

Четверг, 25 октября. Колея на проспекте Лаврентьева может похвастаться своими размерами: длина в 1,5 километра, глубина от пяти до восьми сантиметров и ширина от 100 до 130 сантиметров. Прокуратура, найдя ещё парочку аналогичных нарушений на других улицах, подала на новосибирскую мэрию в суд.

Нужно больше набережных

Пятница, 26 октября. Губернатор Андрей Травников заявил о том, что необходимо построить вторую набережную. Новый объект будет находиться на левом берегу, рядом с ледовой ареной, которую планируется возвести к молодёжному чемпионату мира по хоккею в 2023 году.

«Нет любви» на MTV

Суббота, 27 октября. Известная новосибирская пост-панк-группа «Буерак» выпустила клип на их песню «Нет любви» и тут же обрела успех. Клип взяли в ротацию культового музыкального телеканала MTV. Фанаты радуются такому известию вместе с артистами.

Пора домой

Воскресенье, 28 октября. Крупное наводнение на несколько дней прервало движение десятков поездов между станциями Туапсе и Горячий Ключ. Среди них был поезд сообщением «Адлер – Новосибирск». РЖД открыли движение по временной схеме и назначили дополнительные поезда. Теперь пассажиры наконец отправятся домой.