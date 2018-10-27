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Новосибирцы-заложники стихии в Туапсе отправились домой

Рубрика: общество

28.10.2018 12:30

фото с сайта pixabay.com

Пассажиры поезда, следовавшего из Адлера в Новосибирск, спустя несколько суток ожидания в Туапсе наконец продолжили свой путь.

24–25 октября из-за сильного наводнения между станциями Туапсе и Горячий Ключ было прервано движение десятков поездов. Среди них был сообщением и поезд «Адлер – Новосибирск».

Несколько дней пассажиры были буквально заложниками стихии, так как не могли никуда попасть. 27 октября РЖД объявили об открытии движения по временной схеме и назначили дополнительные поезда на участке «Краснодар – Адлер». 

Те, кто ехали в Туапсе и Сочи, отправились на поезде «Краснодар – Адлер», в нём находится 551 пассажир. Также со станции Горячий Ключ 27 октября в 14:00 отправили поезд «Горячий Ключ — Новосибирск».

Всего для вывоза пассажиров отправилось 18 поездов дальнего следования, пассажирам предложили более 7000 мест.

«В настоящее время все силы билетных касс в Краснодарском регионе направлены на переоформление билетов задержанных и отменённых поездов. Просим пассажиров, которые только планируют свою поездку, с пониманием отнестись к данной ситуации», – сообщили на сайте РЖД.

Напомним, 26 октября стало известно, что застрявшие в поезде «Адлер – Новосибирск» диабетики остались без инсулина.

Теги: стихия РЖД

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