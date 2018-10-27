Последнее тепло: резкое похолодание придёт вечером в Новосибирск

фото с сайта pixabay.com

По сообщению синоптиков, удивительно тёплая погода в Новосибирске продлится недолго — уже к ночи значки термометров опустятся до нуля.

Резкое изменение в температуре начнётся уже сегодня, 28 октября. В первой половине дня горожане смогут погреться, вероятно, в последний раз. Без осадков, ветер юго-западный 6-11 м/с, местами порывы до 16 м/с. Температура воздуха +13...+15 градусов. Об этом сообщили в Западно-Сибирском Гидрометцентре.

Во второй половине дня ожидается местами небольшой дождь. А вот ночью на 29 октября температура составит 0...+2 градуса.

«Ночью небольшие, местами умеренные осадки преимущественно в виде мокрого снега, днём в отдельных районах небольшие осадки», — сообщил Гидрометцентр.

Ветер ожидается западный, ночью 7-12 метров в секунду, порывы до 17. Днём 29 октября будет 5-10 метров в секунду с порывами до 15. Температура составит +2...+4 градусов.

Напомним, 25 октября синоптики сообщили, что холодный фронт начнёт подходить к западным районам Сибири уже 28 октября.