Сергей Штельмах уволен из ГИБДД Новосибирской области

ФОТО ДМИТРИЯ ГУСЕВА из архива Сиб.фм

Руководитель новосибирской дорожной полиции официально уволен – МВД.

Начальник управления ГИБДД по Новосибирской области уволен – такую информацию официально подтвердили журналистам в ГУ МВД по региону 29 октября. Соответствующий приказ подписал министр внутренних дел России Владимир Колокольцев.

Как сообщил Сиб.фм источник, приказ об увольнении Сергея Штельмаха вышел ещё 26 октября.

О возможном увольнении новосибирского полицейского СМИ сообщали ранее, однако в официальных источниках эту информацию отрицали.

Напомним, информация о том, что начальник новосибирского ГИБДД собрался в отставку, появилась в октябре.