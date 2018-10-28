Сергей Штельмах уволен из ГИБДД Новосибирской области

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Сергей Штельмах уволен из ГИБДД Новосибирской областиРубрика: общество
29.10.2018 17:56
ФОТО ДМИТРИЯ ГУСЕВА из архива Сиб.фм
Руководитель новосибирской дорожной полиции официально уволен – МВД.
Начальник управления ГИБДД по Новосибирской области уволен – такую информацию официально подтвердили журналистам в ГУ МВД по региону 29 октября. Соответствующий приказ подписал министр внутренних дел России Владимир Колокольцев.
Как сообщил Сиб.фм источник, приказ об увольнении Сергея Штельмаха вышел ещё 26 октября.
О возможном увольнении новосибирского полицейского СМИ сообщали ранее, однако в официальных источниках эту информацию отрицали.
Напомним, информация о том, что начальник новосибирского ГИБДД собрался в отставку, появилась в октябре.
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