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Сергей Штельмах уволен из ГИБДД Новосибирской области

Рубрика: общество

29.10.2018 17:56

ФОТО ДМИТРИЯ ГУСЕВА из архива Сиб.фм

Руководитель новосибирской дорожной полиции официально уволен – МВД.

Начальник управления ГИБДД по Новосибирской области уволен – такую информацию официально подтвердили журналистам в ГУ МВД по региону 29 октября. Соответствующий приказ подписал министр внутренних дел России Владимир Колокольцев.

Как сообщил Сиб.фм источник, приказ об увольнении Сергея Штельмаха вышел ещё 26 октября.

О возможном увольнении новосибирского полицейского СМИ сообщали ранее, однако в официальных источниках эту информацию отрицали.

Напомним, информация о том, что начальник новосибирского ГИБДД собрался в отставку, появилась в октябре.

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Сергей Штельмах уволен из ГИБДД Новосибирской области

вчера 17:56 Общество 0 Коммент.

«Мы намерены достраивать эту линию» – Локоть о зелёной ветке метро

вчера 17:23 Общество 0 Коммент.

Игровая площадка для особенных детей открылась в Новосибирске

вчера 16:46 Общество 0 Коммент.

Как предотвратить инсульт: врач назвал два простых способа

вчера 16:29 Общество 0 Коммент.

Мать обвиняемого по делу «Сети» устроила пикет в центре Новосибирска

вчера 14:48 Общество 0 Коммент.

Новосибирца с гранатой задержала полиция

вчера 12:56 Хроника 0 Коммент.

Кадровые перестановки произошли в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре

вчера 12:10 Общество 0 Коммент.

Новосибирский колледж пострадал от ночного урагана

вчера 12:09 Хроника 0 Коммент.

Новосибирский экс-чиновник отправится в тюрьму на 10 лет за взятки и хищения

вчера 12:03 Хроника 0 Коммент.

Путёвки в детсад по 20 тысяч рублей продавались в Новосибирске

вчера 11:11 Хроника 0 Коммент.

Почти тысячу жителей спасли от всепоглощающего пожара в НСО

вчера 10:48 Хроника 0 Коммент.

Разбушевавшийся ветер устроил ночной погром в Новосибирске

вчера 10:40 Общество 0 Коммент.

Два охотника незаконно убили косулю в Новосибирской области

вчера 09:02 Хроника 0 Коммент.

Малыш стал заложником фритюрницы - на помощь выезжали новосибирские спасатели

вчера 08:00 Общество 0 Коммент.

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вчера 07:02 Общество 0 Коммент.

«Джонни! Они на деревьях»: оранжерея в новосибирской поликлинике стала героем мемов

28.10.2018 Общество 0 Коммент.

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