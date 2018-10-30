Большинство новосибирцев нарядится в ведьм и Джокеров на Хеллоуин

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Большинство новосибирцев нарядится в ведьм и Джокеров на ХеллоуинРубрика: общество
30.10.2018 06:10
фото с сайта pixabay.com
Исследование показало, что почти половина жителей Новосибирска любит западный праздник – Хеллоуин – и собирается его отмечать.
Компания Vsemayki.ru расспросила 679 новосибирцев об их отношении к Хеллоуину. Выяснилось, что 61 % опрошенных любит этот праздник. 20 % не считают его таковым, 13 % равнодушны и только 5 % категорически против него. Как отметили исследователи, большинство противников тыквенного праздника старше 45 лет.
Также почти каждый второй опрошенный — 46 % — собирается отметить Хеллоуин. Только 10 % воздержатся от празднования. У остальных либо нет на это времени, либо они ещё в раздумьях.
«Среди новосибирцев популярнее всего оказались костюмы ведьм, Джокера, вампиров священников, тыкв, Венома и Джейсона Вурхиза из серии фильмов «Пятница 13-е». 7 % респондентов сказали, что пойдут в "костюме себя"», — рассказали в Vsemayki.ru.
Напомним, в октябре новосибирский зоопарк предложил необычно отметить Хеллоуин.
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