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Большинство россиян не надеются на пенсию и планируют работать до самой старости

Рубрика: работа

30.10.2018 09:02

фото с сайта pixabay.com

На свою работоспособность по достижении пенсионного возраста и личные сбережения россияне рассчитывают чаще, чем на государственную пенсию, показал опрос портала SuperJob 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Основным источником дохода на пенсии большинство россиян (29 %) видит работу и подработку. На втором месте — личные сбережения (19 %). На государственную пенсию надеются 16 % опрошенных. На помощь детей — 3 %. На средства, вложенные в НПФ, как на основной источник дохода рассчитывают 3 %. Другие варианты получения дохода, среди которых средства от сдачи в аренду недвижимости, продажи продуктов подсобного хозяйства и изделий ручной работы, выбрали 7 % опрошенных. Затруднились с ответом на вопрос 23 % респондентов.

Респонденты старше 45 лет чаще других рассчитывают на доход от работы (35 %) и государственную пенсию (25 %) и реже всего на личные сбережения (9 %). В накопления как основной источник дохода на пенсии чаще других верит молодёжь до 24 лет (25 %). На заработную плату одинаково часто рассчитывают как респонденты с доходом менее 25 тысяч рублей (34 %), так и опрошенные, зарабатывающие от 45 тысяч рублей в месяц (33 %).

«Принятие закона о повышении пенсионного возраста не оказало значительного влияния на пенсионную стратегию российского общества. Распределение голосов в пользу того или иного источника дохода примерно то же, что и год назад, и в июне 2018, когда проект пенсионной реформы был представлен общественности», — отметили аналитики. 

Достойный размер пенсии, по мнению среднестатистического россиянина, сегодня составляет 37 300 рублей. Запросы мужчин более чем на 3 тысячи рублей превышают запросы женщин: 38 900 и 35 800 рублей соответственно. Молодёжь до 24 лет готова довольствоваться пенсией в 31 000 рублей, россияне старше 45 лет хотели бы получать 39 200 рублей в месяц. Чем выше доход, тем выше запросы: достойная пенсия, по мнению россиян с зарплатой до 25 тысяч рублей, — около 32 200 рублей, россиян с заработком от 45 тысяч рублей в месяц — 40 300 рублей.

Представления россиян о размере достойной пенсии выросли по сравнению с аналогичным исследованием в 2016 году. Тогда желанный размер пенсии был около 35 200 рублей.

Интересны различия в пенсионных стратегиях представителей разных профессиональных групп. Работу назвали основным источником дохода по достижении пенсионного возраста 30 % дизайнеров и 28 % программистов. На личные сбережения чаще других рассчитывают маркетологи и юристы (31 % и 29 % соответственно). Бухгалтеры и HR-менеджеры чаще надеются на государственную пенсию (25 % и 24 %).

Наиболее высокую среднюю сумму достойной пенсии обозначили программисты — 42 000 рублей Для юристов желанная пенсия — это около 41 200 рублей в месяц, для PR-менеджеров — 40 600 рублей, для дизайнеров — 40 400 рублей. Маркетологи считают достойной пенсию в размере 40 100 рублей, HR-менеджеры — 37 500 рублей, бухгалтеры — 37 300 рублей.

Напомним, министр труда РФ заявил в октябре, что зарплаты россиян растут «беспрецедентно».

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