День народного единства в Новосибирске: программа праздничного гуляния-2018

ФОТО ИЗ ГРУППЫ «ДЕНИС МАЙДАНОВ» В СОЦСЕТИ «ВКОНТАКТЕ»

Стало известно, какие развлечения ждут жителей Новосибирской области в честь празднования Дня народного единства, а также чем недоволен губернатор Андрей Травников.

В рамках празднования Дня народного единства в Новосибирской области запланировано 1 239 мероприятий, из них 268 в Новосибирске. Далее, по количеству мероприятий на район, идут Чистоозёрный – 62, Краснозёрский – 58, Карасукский и Куйбышевский – по 51 мероприятию на район. В основном исполнять все эти мероприятия будут образовательные организации, учреждения культуры и спорта.

Губернатор Андрей Травников напомнил организаторам обращать внимание на погоду и праздничное оформление городов.

«Необходимо к большим праздникам украшать наш областной центр, и в этом должны участвовать не только органы власти, но и представители бизнеса, учреждения, предприятия, общественные организации. Мы получаем от граждан сигналы о том, что жители и гости Новосибирска зачастую не слишком довольны праздничным украшением города», – отметил глава региона.

Основные события пройдут с 1 по 10 ноября 2018 года. Ключевые из них — фестивали обычаев и традиций народов России, акция «Ночь искусств», большой этнографический диктант и открытые уроки в образовательных учреждениях.

Особая роль в 2018 году отведена праздничному оформлению территорий. Это касается не только административных зданий, но и предприятий, домов культуры, образовательных организаций. Мэрии города Новосибирска поставлены задачи по праздничному оформлению в соответствии с федеральной концепцией.

Впервые объявлен областной смотр-конкурс на лучшее праздничное оформление в честь празднования Дня народного единства в муниципальных образованиях и городских округах Новосибирской области «Моя Россия – мой мир».

Главным событием будет фестиваль. Он пройдёт 4 ноября с 12 до 19 часов на площади Ленина в Новосибирске. Там выступят профессиональные и самодеятельные творческие коллективы и отдельные исполнители национальных культурных центров и общественных организаций.

В 18 часов на главной сцене выступит хэдлайнер праздника Денис Майданов. В 19 часов гуляния завершатся фейерверком.

Напомним, в октябре Сиб.фм выяснил, как перенесутся последние выходные праздничные дни в 2018 году.