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Игровая площадка для особенных детей открылась в Новосибирске

Рубрика: общество

29.10.2018 16:46

фото предоставил «Солнечный город»

Новосибирцы собрали свыше 1,5 миллиона рублей, чтобы любой ребёнок в городе смог покружиться на карусели и покачаться на качелях.

Благотворительный фонд «Солнечный город» совместно с Западно-Сибирской железной дорогой открыл большую инклюзивную игровую площадку на Михайловской набережной. Для этого было собрано 1 685 858 рублей в августе на забеге «Достигая цели!».

Для детей с особенностями развития сделали широкие и мягкие качели, высокие песочницы – это для них удобно и безопасно. Также там есть и карусели, на которых дети могут крутиться на своей коляске.

«Я очень рада, что мы это сделали! Сегодня здесь есть дети, которые вообще впервые катаются на карусели. Мы бы очень хотели, чтобы таких площадок было больше. И мы верим, что счастливые дети вырастают в счастливых взрослых», — отметила директор фонда Марина Аксёнова.

Напомним, в сентябре новосибирцы собрали свыше 100 тысяч рублей на лечение онкобольных детей.

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вчера 17:56 Общество 0 Коммент.

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вчера 17:23 Общество 0 Коммент.

Игровая площадка для особенных детей открылась в Новосибирске

вчера 16:46 Общество 0 Коммент.

Как предотвратить инсульт: врач назвал два простых способа

вчера 16:29 Общество 0 Коммент.

Мать обвиняемого по делу «Сети» устроила пикет в центре Новосибирска

вчера 14:48 Общество 0 Коммент.

Новосибирца с гранатой задержала полиция

вчера 12:56 Хроника 0 Коммент.

Кадровые перестановки произошли в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре

вчера 12:10 Общество 0 Коммент.

Новосибирский колледж пострадал от ночного урагана

вчера 12:09 Хроника 0 Коммент.

Новосибирский экс-чиновник отправится в тюрьму на 10 лет за взятки и хищения

вчера 12:03 Хроника 0 Коммент.

Путёвки в детсад по 20 тысяч рублей продавались в Новосибирске

вчера 11:11 Хроника 0 Коммент.

Почти тысячу жителей спасли от всепоглощающего пожара в НСО

вчера 10:48 Хроника 0 Коммент.

Разбушевавшийся ветер устроил ночной погром в Новосибирске

вчера 10:40 Общество 0 Коммент.

Два охотника незаконно убили косулю в Новосибирской области

вчера 09:02 Хроника 0 Коммент.

Малыш стал заложником фритюрницы - на помощь выезжали новосибирские спасатели

вчера 08:00 Общество 0 Коммент.

L`One получил психологическую травму после кражи у него кроссовок в Чите

вчера 07:02 Общество 0 Коммент.

«Джонни! Они на деревьях»: оранжерея в новосибирской поликлинике стала героем мемов

28.10.2018 Общество 0 Коммент.

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28.10.2018 Общество 0 Коммент.

Новосибирцы-заложники стихии в Туапсе отправились домой

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