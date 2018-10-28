Игровая площадка для особенных детей открылась в Новосибирске

фото предоставил «Солнечный город»

Новосибирцы собрали свыше 1,5 миллиона рублей, чтобы любой ребёнок в городе смог покружиться на карусели и покачаться на качелях.

Благотворительный фонд «Солнечный город» совместно с Западно-Сибирской железной дорогой открыл большую инклюзивную игровую площадку на Михайловской набережной. Для этого было собрано 1 685 858 рублей в августе на забеге «Достигая цели!».

Для детей с особенностями развития сделали широкие и мягкие качели, высокие песочницы – это для них удобно и безопасно. Также там есть и карусели, на которых дети могут крутиться на своей коляске.

«Я очень рада, что мы это сделали! Сегодня здесь есть дети, которые вообще впервые катаются на карусели. Мы бы очень хотели, чтобы таких площадок было больше. И мы верим, что счастливые дети вырастают в счастливых взрослых», — отметила директор фонда Марина Аксёнова.

Напомним, в сентябре новосибирцы собрали свыше 100 тысяч рублей на лечение онкобольных детей.