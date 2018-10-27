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Кадровые перестановки произошли в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре

Рубрика: общество

29.10.2018 12:10

фото с сайта prokuratura-nso.ru

Назначен новый первый заместитель Западно-Сибирского транспортного прокурора – ранее он был следователем в Красноярском крае.

«Приказом Генерального прокурора Российской Федерации на должность первого заместителя Западно-Сибирского транспортного прокурора назначен Илья Сухоносов», — сообщили в службе.

Илья Сухоносов имеет высшее образование юриста, с 2003 года служит в органах прокуратуры. Ранее он работал следователем прокуратуры Северо-Енисейского района, заместителем Боготольского межрайонного прокурора, Ачинского и Красноярского транспортных прокуроров.

Напомним, в октябре журналистам «по секрету» рассказали об отставках в Новосибирской облпрокуратуре.

 

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27.10.2018 Общество 0 Коммент.

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