Кадровые перестановки произошли в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре

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Кадровые перестановки произошли в Западно-Сибирской транспортной прокуратуреРубрика: общество
29.10.2018 12:10
фото с сайта prokuratura-nso.ru
Назначен новый первый заместитель Западно-Сибирского транспортного прокурора – ранее он был следователем в Красноярском крае.
«Приказом Генерального прокурора Российской Федерации на должность первого заместителя Западно-Сибирского транспортного прокурора назначен Илья Сухоносов», — сообщили в службе.
Илья Сухоносов имеет высшее образование юриста, с 2003 года служит в органах прокуратуры. Ранее он работал следователем прокуратуры Северо-Енисейского района, заместителем Боготольского межрайонного прокурора, Ачинского и Красноярского транспортных прокуроров.
Напомним, в октябре журналистам «по секрету» рассказали об отставках в Новосибирской облпрокуратуре.
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Мать обвиняемого по делу «Сети» устроила пикет в центре Новосибирска
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