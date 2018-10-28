Как предотвратить инсульт: врач назвал два простых способа

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Уровень смертности от болезней системы кровообращения в Новосибирске за последние пять лет удалось снизить почти на 12 %.

В Новосибирской области отмечается снижение смертности от инсульта. Специалисты называют этот факт безусловно положительным, но признают, что в целом ситуация остаётся острой не только для Новосибирска, но и в целом для России.

По словам главного невролога Новосибирской области Елены Танеевой, уровень смертности от болезней системы кровообращения за последние пять лет удалось снизить почти на 12 %.

«Такие показатели достигнуты благодаря работе сосудистых центров и отделений, которые оказывают неотложную специализированную медицинскую помощь. Помимо этого, диспансеризация населения также даёт свои результаты: медики выявляют факторы риска развития сердечно-сосудистых заболеваний и тем самым предотвращают дальнейшее развитие болезни и уменьшают вероятность появления осложнений», — подчеркнула Елена Танеева.

По мнению руководителя регионального сосудистого центра клинической больницы № 1 Владимира Барбарича, повлиять на заболеваемость и смертность от инсульта можно с одной стороны уровнем осознания людьми необходимости вовремя проверять своё здоровье, а с другой стороны – оказанием своевременной помощи больным.

Также было отмечено, что здоровый образ жизни и физическая активность могут предотвращать до 80 % случаев инсульта. К факторам риска по развитию инсульта относятся: артериальная гипертония, высокий уровень холестерина, сахарный диабет, заболевания сердца (аритмии, пороки сердца), курение, избыточный вес, малоподвижный образ жизни и стрессы.

Напомним, в начале октября новосибирские медики спасли младенца с редкой патологией, которая деформировала ему череп.