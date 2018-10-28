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«Мы намерены достраивать эту линию» – Локоть о зелёной ветке метро

Рубрика: общество

29.10.2018 17:23

фото с сайта novo-sibirsk.ru

Свежий после ремонта вагон вышел в новосибирском метро; оценив его, мэр Анатолий Локоть рассказал о планах по строительству новых станций. 

Сегодня, 29 октября, на обкатку вышел очередной обновлённый поезд. Ему полностью поменяли механическую часть, пневматику и электропроводку, а также модернизировали интерьер. В том числе установили антивандальные сидения. 

Известно также, что в скором времени во всех обновлённых вагонах будут устанавливать камеры видеонаблюдения. 

Свежий после ремонта состав оценил и мэр Анатолий Локоть. При этом он рассказал о ближайших планах по развитию городского метро.

«Мы планируем дальнейшее развитие нашего метрополитена. Речь сейчас идёт прежде всего о строительстве станции "Спортивной". Без новой станции невозможно представить будущее нового ледового дворца спорта. Параллельно проходит экспертизу документация строительства Дзержинской линии метро. Мы намерены достраивать эту линию, чтобы получить законченный объект с двумя новыми станциями и метродепо», — отметил Анатолий Локоть.

Напомним, в октябре новосибирский метрополитен попросил поднять цены на проезд.

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вчера 12:03 Хроника 0 Коммент.

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вчера 11:11 Хроника 0 Коммент.

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вчера 10:40 Общество 0 Коммент.

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вчера 09:02 Хроника 0 Коммент.

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вчера 08:00 Общество 0 Коммент.

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вчера 07:02 Общество 0 Коммент.

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