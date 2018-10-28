«Мы намерены достраивать эту линию» – Локоть о зелёной ветке метро

Лента новостейПредложить новость
Мать обвиняемого по делу «Сети» устроила пикет в центре Новосибирска
Кадровые перестановки произошли в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре
Малыш стал заложником фритюрницы - на помощь выезжали новосибирские спасатели
L`One получил психологическую травму после кражи у него кроссовок в Чите
«Мы намерены достраивать эту линию» – Локоть о зелёной ветке метроРубрика: общество
29.10.2018 17:23
фото с сайта novo-sibirsk.ru
Свежий после ремонта вагон вышел в новосибирском метро; оценив его, мэр Анатолий Локоть рассказал о планах по строительству новых станций.
Сегодня, 29 октября, на обкатку вышел очередной обновлённый поезд. Ему полностью поменяли механическую часть, пневматику и электропроводку, а также модернизировали интерьер. В том числе установили антивандальные сидения.
Известно также, что в скором времени во всех обновлённых вагонах будут устанавливать камеры видеонаблюдения.
Свежий после ремонта состав оценил и мэр Анатолий Локоть. При этом он рассказал о ближайших планах по развитию городского метро.
«Мы планируем дальнейшее развитие нашего метрополитена. Речь сейчас идёт прежде всего о строительстве станции "Спортивной". Без новой станции невозможно представить будущее нового ледового дворца спорта. Параллельно проходит экспертизу документация строительства Дзержинской линии метро. Мы намерены достраивать эту линию, чтобы получить законченный объект с двумя новыми станциями и метродепо», — отметил Анатолий Локоть.
Напомним, в октябре новосибирский метрополитен попросил поднять цены на проезд.
Комментарии
Лента новостей
Мать обвиняемого по делу «Сети» устроила пикет в центре Новосибирска
Кадровые перестановки произошли в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре
Малыш стал заложником фритюрницы - на помощь выезжали новосибирские спасатели
L`One получил психологическую травму после кражи у него кроссовок в Чите
Статьи по теме
Сталин неприкаянный
К чему приведёт общественное обсуждение установки ска...
Чуть-чуть до 90
Новосибирский «Горводоканал» провёл традиционный ежегодный конкур...
У города есть решение
Что стало темой дня на двадцать шестой сессии Совет...
Популярное