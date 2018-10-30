Началось голосование за новую столицу Тотального диктанта

ФОТО СВЯТОСЛАВА ОДАРЕНКО из архива Сиб.фм

Зародившаяся в Новосибирска масштабная акция Тотальный диктант готовится к новому сезону – пора определиться с городом.

На звание «Столица Тотального диктанта – 2019» претендуют 14 городов, в числе которых один зарубежный: Вологда, Екатеринбург, Ижевск, Казань, Краснодар, Москва, Омск, Пенза, Пермь, Ростов-на-Дону, Саратов, Ставрополь, Уфа и Таллин. Голосование продлится до 19 ноября. 2 февраля станет известен победитель.

«В этом году у каждого жителя России и мира есть возможность повлиять на судьбу проекта и выбрать столицу Тотального диктанта. Каждый из 14 претендентов достоин звания главного города акции и приезда автора, который продиктует текст на главной площадке новой столицы. Но только посетители нашего сайта смогут определить исход соревнования, отдав голос за родной или любимый город. Голосование продлится три недели, и мы ожидаем интересную, напряжённую и честную борьбу», — рассказала руководитель проекта Ольга Ребковец.

Голосовать за полюбившийся город можно раз в сутки на сайте Тотального диктанта. За каждый пятый голос дарят электронную книгу.

Напомним, в июне эксперты Тотального диктанта запустили онлайн-курс по русскому языку.