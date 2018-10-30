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Началось голосование за новую столицу Тотального диктанта

Рубрика: общество

30.10.2018 05:09

ФОТО СВЯТОСЛАВА ОДАРЕНКО из архива Сиб.фм

Зародившаяся в Новосибирска масштабная акция Тотальный диктант готовится к новому сезону – пора определиться с городом.

На звание «Столица Тотального диктанта – 2019» претендуют 14 городов, в числе которых один зарубежный: Вологда, Екатеринбург, Ижевск, Казань, Краснодар, Москва, Омск, Пенза, Пермь, Ростов-на-Дону, Саратов, Ставрополь, Уфа и Таллин. Голосование продлится до 19 ноября. 2 февраля станет известен победитель.

«В этом году у каждого жителя России и мира есть возможность повлиять на судьбу проекта и выбрать столицу Тотального диктанта. Каждый из 14 претендентов достоин звания главного города акции и приезда автора, который продиктует текст на главной площадке новой столицы. Но только посетители нашего сайта смогут определить исход соревнования, отдав голос за родной или любимый город. Голосование продлится три недели, и мы ожидаем интересную, напряжённую и честную борьбу», — рассказала руководитель проекта Ольга Ребковец.

Голосовать за полюбившийся город можно раз в сутки на сайте Тотального диктанта. За каждый пятый голос дарят электронную книгу.

Напомним, в июне эксперты Тотального диктанта запустили онлайн-курс по русскому языку.

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Лента новостей

Предложить новость

Чемпионом по колбасе стал Новосибирск

сегодня 14:04 Экономика 0 Коммент.

Москва выделит Новосибирску 3,5 миллиарда рублей на новый ЛДС

сегодня 13:56 Общество 0 Коммент.

Престижный конкурс для пиарщиков стартовал в Сибири

сегодня 12:40 Общество 0 Коммент.

«Бойца года» Хабиба Нурмагомедова ждут на турнире в Новосибирске

сегодня 11:43 Общество 0 Коммент.

Надежду Болтенко взяли на работу в правительство Новосибирской области

сегодня 10:37 Политика 0 Коммент.

Большинство россиян не надеются на пенсию и планируют работать до самой старости

сегодня 09:02 Работа 0 Коммент.

Зимняя резина обходится новосибирцам дорого – эксперты

сегодня 08:01 Авто 0 Коммент.

Большинство новосибирцев нарядится в ведьм и Джокеров на Хеллоуин

сегодня 06:10 Общество 0 Коммент.

Началось голосование за новую столицу Тотального диктанта

сегодня 05:09 Общество 0 Коммент.

Новосибирцы почтят память жертв политических репрессий

сегодня 04:01 Афиша 0 Коммент.

Сергей Штельмах уволен из ГИБДД Новосибирской области

вчера 17:56 Общество 0 Коммент.

«Мы намерены достраивать эту линию» – Локоть о зелёной ветке метро

вчера 17:23 Общество 0 Коммент.

Неправильный диагноз убил поклонницу Тилля Линдеманна из Новосибирска

вчера 16:48 Хроника 0 Коммент.

Игровая площадка для особенных детей открылась в Новосибирске

вчера 16:46 Общество 0 Коммент.

Запретный сыр предали огню в Новосибирске

вчера 16:16 Общество 0 Коммент.

День народного единства в Новосибирске: программа праздничного гуляния-2018

вчера 15:57 Афиша 0 Коммент.

Зимний холод и гололёд придут в Новосибирск вместе с ноябрём

вчера 15:31 Общество 0 Коммент.

Мать обвиняемого по делу «Сети» устроила пикет в центре Новосибирска

вчера 14:48 Общество 0 Коммент.

Новосибирца с гранатой задержала полиция

вчера 12:56 Хроника 0 Коммент.

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