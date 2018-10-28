Неправильный диагноз убил поклонницу Тилля Линдеманна из Новосибирска

фото со страницы Елены Бронской «ВКонтакте»

Вместо двухсторонней пневмонии сибирячке лечили спину и суставы – девушка умерла, так и не успев попасть на концерт кумира.

Проживающая в Новосибирске кемеровчанка Елена Бронская погибла в результате неправильного диагноза 27 октября, сообщили в паблике «Плохие новости» соцсети «ВКонтакте».

В начале октября девушка обратилась к врачам с жалобами на высокую температуру, слабость и боль в суставах и костях. Медики решили, что у пациентки ревматизм и радикулит, от чего и стали её лечить. Лишь после того, как сибирячка скончалась, стало известно, что она страдала совсем другим недугом.

«Вскрытие показало, что всё это время у неё развивалась двухсторонняя пневмония вкупе с последующим сепсисом», — рассказали в сообществе.

Отмечается, что незадолго до болезни девушка приобрела билет на концерт своего любимого исполнителя – Тилля Линдеманна, о чём радостно известила пользователей соцсетей на своей странице «ВКонтакте».

Напомним, в августе из-за неправильного диагноза скончалась беременная женщина в Хакасии.