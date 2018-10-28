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Неправильный диагноз убил поклонницу Тилля Линдеманна из Новосибирска

Рубрика: проиcшествия

29.10.2018 16:48

фото со страницы Елены Бронской «ВКонтакте»

Вместо двухсторонней пневмонии сибирячке лечили спину и суставы – девушка умерла, так и не успев попасть на концерт кумира.

Проживающая в Новосибирске кемеровчанка Елена Бронская погибла в результате неправильного диагноза 27 октября, сообщили в паблике «Плохие новости» соцсети «ВКонтакте».

В начале октября девушка обратилась к врачам с жалобами на высокую температуру, слабость и боль в суставах и костях. Медики решили, что у пациентки ревматизм и радикулит, от чего и стали её лечить. Лишь после того, как сибирячка скончалась, стало известно, что она страдала совсем другим недугом.

«Вскрытие показало, что всё это время у неё развивалась двухсторонняя пневмония вкупе с последующим сепсисом», — рассказали в сообществе.

Отмечается, что незадолго до болезни девушка приобрела билет на концерт своего любимого исполнителя – Тилля Линдеманна, о чём радостно известила пользователей соцсетей на своей странице «ВКонтакте».

Напомним, в августе из-за неправильного диагноза скончалась беременная женщина в Хакасии.

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вчера 16:46 Общество 0 Коммент.

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вчера 16:29 Общество 0 Коммент.

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вчера 14:48 Общество 0 Коммент.

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вчера 12:56 Хроника 0 Коммент.

Кадровые перестановки произошли в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре

вчера 12:10 Общество 0 Коммент.

Новосибирский колледж пострадал от ночного урагана

вчера 12:09 Хроника 0 Коммент.

Новосибирский экс-чиновник отправится в тюрьму на 10 лет за взятки и хищения

вчера 12:03 Хроника 0 Коммент.

Путёвки в детсад по 20 тысяч рублей продавались в Новосибирске

вчера 11:11 Хроника 0 Коммент.

Почти тысячу жителей спасли от всепоглощающего пожара в НСО

вчера 10:48 Хроника 0 Коммент.

Разбушевавшийся ветер устроил ночной погром в Новосибирске

вчера 10:40 Общество 0 Коммент.

Два охотника незаконно убили косулю в Новосибирской области

вчера 09:02 Хроника 0 Коммент.

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вчера 08:00 Общество 0 Коммент.

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вчера 07:02 Общество 0 Коммент.

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