Неправильный диагноз убил поклонницу Тилля Линдеманна из Новосибирска

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Неправильный диагноз убил поклонницу Тилля Линдеманна из НовосибирскаРубрика: проиcшествия
29.10.2018 16:48
фото со страницы Елены Бронской «ВКонтакте»
Вместо двухсторонней пневмонии сибирячке лечили спину и суставы – девушка умерла, так и не успев попасть на концерт кумира.
Проживающая в Новосибирске кемеровчанка Елена Бронская погибла в результате неправильного диагноза 27 октября, сообщили в паблике «Плохие новости» соцсети «ВКонтакте».
В начале октября девушка обратилась к врачам с жалобами на высокую температуру, слабость и боль в суставах и костях. Медики решили, что у пациентки ревматизм и радикулит, от чего и стали её лечить. Лишь после того, как сибирячка скончалась, стало известно, что она страдала совсем другим недугом.
«Вскрытие показало, что всё это время у неё развивалась двухсторонняя пневмония вкупе с последующим сепсисом», — рассказали в сообществе.
Отмечается, что незадолго до болезни девушка приобрела билет на концерт своего любимого исполнителя – Тилля Линдеманна, о чём радостно известила пользователей соцсетей на своей странице «ВКонтакте».
Напомним, в августе из-за неправильного диагноза скончалась беременная женщина в Хакасии.
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