Новосибирский экс-чиновник отправится в тюрьму на 10 лет за взятки и хищения

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Чиновник из Новосибирской области незаконно присвоил земельные участки и раздавал их за взятки.

62-летнего главу администрации Абрамовского сельсовета Куйбышевского района Юрия Соловьёва обвинили в мошенничестве, присвоении, превышении должностных полномочий, а также взятке и незаконном приобретении и хранении боеприпасов. Об этом сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

Как установил суд, в 2009-2010 годах глава муниципального образования получил взятки от трёх человек за то, чтобы тот выделил им земельные участки по поддельным документам. Суммы, которые платили ему граждане, составили от 15 тысяч до 300 тысяч рублей.

«Кроме того, бывший чиновник превысил должностные полномочия при распоряжении земельными участками, находящимися в государственной собственности, общей площадью 1,7 гектара стоимостью свыше 2,5 миллиона рублей. Экс–глава сельской администрации незаконно завладел путём обмана правом собственности на такие земельные участки, присвоил муниципальное имущество на сумму более 50 тысяч рублей, а также незаконно приобрёл и хранил боеприпасы», — рассказали в региональной прокуратуре.

Суд приговорил обвиняемого к 10 годам колонии строгого режима и лишил его права занимать руководящие должности на муниципальной и государственной службе в течение шести лет. Кроме того, с Соловьёва взыскали более пяти миллионов рублей в пользу Абрамовского сельсовета и Куйбышевского района. При этом на имущество экс-чиновника наложили арест на сумму более 24 миллионов рублей.

Приговор в законную силу не вступил.

Напомним, в августе в Бердске осудили экс-чиновников, воровавших деньги сирот и пенсионеров.