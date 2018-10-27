Новосибирский колледж пострадал от ночного урагана

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Шквальный ветер снёс крышу колледжа имени Покрышкина – ведутся работы по её восстановлению.

Сильный ветер, который прошёл в Новосибирске в ночь на 29 октября, снёс кровлю Новосибирского технического колледжа имени Покрышкина на площади 120 квадратных метров.

Как сообщил Интерфакс, об этом доложил исполняющий обязанности министра образования Новосибирской области Сергей Федорчук на оперативном совещании в правительстве региона. По словам и. о. министра, работы по ремонту кровли уже организованы.

Как сообщил на том же совещании мэр Новосибирска Анатолий Локоть, масштабных отключений в городе не было, а на участках нескольких десятков частных домов электроснабжение восстанавливается.

Напомним, минувшей ночью разбушевавшийся ветер устроил ночной погром в Новосибирске.