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Новосибирский колледж пострадал от ночного урагана

Рубрика: проиcшествия

29.10.2018 12:09

фото с сайта www.ntmm.ru

Шквальный ветер снёс крышу колледжа имени Покрышкина – ведутся работы по её восстановлению.

Сильный ветер, который прошёл в Новосибирске в ночь на 29 октября, снёс кровлю Новосибирского технического колледжа имени Покрышкина на площади 120 квадратных метров.

Как сообщил Интерфакс, об этом доложил исполняющий обязанности министра образования Новосибирской области Сергей Федорчук на оперативном совещании в правительстве региона. По словам и. о. министра, работы по ремонту кровли уже организованы.

Как сообщил на том же совещании мэр Новосибирска Анатолий Локоть, масштабных отключений в городе не было, а на участках нескольких десятков частных домов электроснабжение восстанавливается.

Напомним, минувшей ночью разбушевавшийся ветер устроил ночной погром в Новосибирске.

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Лента новостей

Предложить новость

Зимний холод и гололёд придут в Новосибирск вместе с ноябрём

сегодня 15:31 Общество 0 Коммент.

Новосибирца с гранатой задержала полиция

сегодня 12:56 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 12:10 Общество 0 Коммент.

Новосибирский экс-чиновник отправится в тюрьму на 10 лет за взятки и хищения

сегодня 12:03 Хроника 0 Коммент.

Почти тысячу жителей спасли от всепоглощающего пожара в НСО

сегодня 10:48 Хроника 0 Коммент.

Разбушевавшийся ветер устроил ночной погром в Новосибирске

сегодня 10:40 Общество 0 Коммент.

Два охотника незаконно убили косулю в Новосибирской области

сегодня 09:02 Хроника 0 Коммент.

Малыш стал заложником фритюрницы - на помощь выезжали новосибирские спасатели

сегодня 08:00 Общество 0 Коммент.

«Джонни! Они на деревьях»: оранжерея в новосибирской поликлинике стала героем мемов

вчера 15:37 Общество 0 Коммент.

Метро и музыка – Итоги недели Сиб.фм

вчера 14:42 Общество 0 Коммент.

Новосибирцы-заложники стихии в Туапсе отправились домой

вчера 12:30 Общество 0 Коммент.

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вчера 11:55 Общество 0 Коммент.

Новосибирские учёные создают биоматрицу для выращивания костей

27.10.2018 Общество 0 Коммент.

Новосибирская прокуратура избавила жильцов многоэтажки от незаконных поборов

27.10.2018 Общество 0 Коммент.

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27.10.2018 Общество 0 Коммент.

Робота-хирурга разработают томские учёные вместе с немцами

27.10.2018 Наука 0 Коммент.

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27.10.2018 Работа 0 Коммент.

Тысячам новосибирских дольщиков окажут поддержку власти НСО

27.10.2018 Недвижимость 0 Коммент.

Безработный новосибирец «развёл» на миллион рублей азартного крымчанина

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