Новосибирский колледж пострадал от ночного урагана

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Новосибирский колледж пострадал от ночного ураганаРубрика: проиcшествия
29.10.2018 12:09
фото с сайта www.ntmm.ru
Шквальный ветер снёс крышу колледжа имени Покрышкина – ведутся работы по её восстановлению.
Сильный ветер, который прошёл в Новосибирске в ночь на 29 октября, снёс кровлю Новосибирского технического колледжа имени Покрышкина на площади 120 квадратных метров.
Как сообщил Интерфакс, об этом доложил исполняющий обязанности министра образования Новосибирской области Сергей Федорчук на оперативном совещании в правительстве региона. По словам и. о. министра, работы по ремонту кровли уже организованы.
Как сообщил на том же совещании мэр Новосибирска Анатолий Локоть, масштабных отключений в городе не было, а на участках нескольких десятков частных домов электроснабжение восстанавливается.
Напомним, минувшей ночью разбушевавшийся ветер устроил ночной погром в Новосибирске.
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Лента новостей
Кадровые перестановки произошли в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре
Новосибирский экс-чиновник отправится в тюрьму на 10 лет за взятки и хищения
Малыш стал заложником фритюрницы - на помощь выезжали новосибирские спасатели
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