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Новосибирца с гранатой задержала полиция

Рубрика: проиcшествия

29.10.2018 12:56

фото с сайта pixabay.com

Мужчину с ручной гранатой задержали в Новосибирской области – им оказался ранее судимый горожанин.

Сотрудники ГУ МВД и Росгвардии задержали мужчину, у которого в ходе обыска обнаружили боевую гранату. Об этом доложил замначальника ГУ МВД РФ по региону Олег Ольнев на оперативном совещании в правительстве Новосибирской области 29 октября, сообщает Интерфакс.

Как уточнил замначальника полиции, задержанным оказался ранее судимый житель Новосибирска.

«В ходе личного досмотра у него изъята боевая ручная осколочная граната Ф-1 с боевым взрывателем дистанционного действия», — сообщил Олег Ольнев.

Также в ходе оперативных мероприятий по предотвращению террористических действий проверили автобусы, которые направлялись в Среднюю Азию. В результате проверки в отношении 41 иностранного гражданина составили административные протоколы.

Напомним, в сентябре в Заельцовском районе Новосибирска обнаружили предмет, напоминающий боевой снаряд.

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