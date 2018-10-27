Новосибирца с гранатой задержала полиция

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Новосибирца с гранатой задержала полицияРубрика: проиcшествия
29.10.2018 12:56
фото с сайта pixabay.com
Мужчину с ручной гранатой задержали в Новосибирской области – им оказался ранее судимый горожанин.
Сотрудники ГУ МВД и Росгвардии задержали мужчину, у которого в ходе обыска обнаружили боевую гранату. Об этом доложил замначальника ГУ МВД РФ по региону Олег Ольнев на оперативном совещании в правительстве Новосибирской области 29 октября, сообщает Интерфакс.
Как уточнил замначальника полиции, задержанным оказался ранее судимый житель Новосибирска.
«В ходе личного досмотра у него изъята боевая ручная осколочная граната Ф-1 с боевым взрывателем дистанционного действия», — сообщил Олег Ольнев.
Также в ходе оперативных мероприятий по предотвращению террористических действий проверили автобусы, которые направлялись в Среднюю Азию. В результате проверки в отношении 41 иностранного гражданина составили административные протоколы.
Напомним, в сентябре в Заельцовском районе Новосибирска обнаружили предмет, напоминающий боевой снаряд.
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Лента новостей
Мать обвиняемого по делу «Сети» устроила пикет в центре Новосибирска
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Новосибирский экс-чиновник отправится в тюрьму на 10 лет за взятки и хищения
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