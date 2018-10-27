Новосибирца с гранатой задержала полиция

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Мужчину с ручной гранатой задержали в Новосибирской области – им оказался ранее судимый горожанин.

Сотрудники ГУ МВД и Росгвардии задержали мужчину, у которого в ходе обыска обнаружили боевую гранату. Об этом доложил замначальника ГУ МВД РФ по региону Олег Ольнев на оперативном совещании в правительстве Новосибирской области 29 октября, сообщает Интерфакс.

Как уточнил замначальника полиции, задержанным оказался ранее судимый житель Новосибирска.

«В ходе личного досмотра у него изъята боевая ручная осколочная граната Ф-1 с боевым взрывателем дистанционного действия», — сообщил Олег Ольнев.

Также в ходе оперативных мероприятий по предотвращению террористических действий проверили автобусы, которые направлялись в Среднюю Азию. В результате проверки в отношении 41 иностранного гражданина составили административные протоколы.

Напомним, в сентябре в Заельцовском районе Новосибирска обнаружили предмет, напоминающий боевой снаряд.