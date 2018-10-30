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Новосибирцы почтят память жертв политических репрессий

Рубрика: афиша

30.10.2018 04:01

фото с сайта pixabay.com

Панихида, а также возложение цветов пройдут в Новосибирске в знак скорби по погибшим от политических репрессий.

Сегодня, 30 октября, в России отмечается День памяти жертв политических репрессий – в стране насчитывается около 800 тысяч пострадавших. В Новосибирске пройдут памятные мероприятия по инициативе НГОО «Колокол» и при поддержке мэрии.

С 12:00 до 12:30 в Вознесенском кафедральном соборе пройдёт панихида. После, горожане возложат цветы к камню скорби, который установили в память жертв политрепрессий в Нарымском сквере в 2003 году.

«Камень в память жертв политических репрессий заложен в Нарымском сквере неподалёку от пересечения улиц Нарымской и 1905 года. До 2012 года на этом месте стояло здание пересыльной тюрьмы для репрессированных, позже ставшее психоневрологическим диспансером», — рассказали в пресс-службе мэрии Новосибирска.

По данным правозащитного центра «Мемориал», в России насчитывается около 800 тысяч пострадавших от политических репрессий.

Напомним, в октябре в День белых журавлей новосибирцы почтили память павших в бою сибиряков.

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