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Зимняя резина обходится новосибирцам дорого – эксперты

Рубрика: Авто

30.10.2018 08:01

фото с сайта pixabay.com

Сервис «Юла Авто» и проекта «Mail Авто» провели совместное исследование и выяснили, когда и как предпочитают «переобуваться» автовладельцы.

Опрос почти 7 тысяч водителей в России показал, что 53 % наших соотечественников отдают за услуги шиномонтажа от 1 000 до 2 500 рублей. При этом 52 % «переобуваются» в ближайшей к дому шиномонтажке.

Интересны расклады по мотивации к смене «резины». 46,7 % россиян ждут предложений со скидками и только тогда совершают сезонную покупку, а непосредственно на погоду ориентируются лишь 28,2 %.

Пик продаж зимних покрышек приходится на сентябрь-октябрь и обходится в среднем в 7 050 рублей. Исследователи отмечают, что за последние 2 месяца поисковые запросы на данный товар увеличились в 11 раз, а 90 % из них касаются зимней шипованной резины. У «липучек» 5,2 %, у «всесезонки» — 4,2 %.

«Новосибирцам зимняя резина обойдётся в среднем в 7 380 рублей. Это на 5 % выше средней цены по России. Услуга хранения шин стоит в Новосибирске стоит в среднем 1 270 рублей за сезон, что на 27 % выше, чем в среднем по стране», — рассказали аналитики.

К слову, больше всего в России за хранение шин просят в Екатеринбурге — 1 450 рублей, а самой доступной эта услуга оказалась в Нижнем Новгороде — всего 620 рублей.

Напомним, зимний холод и гололёд придут в Новосибирск вместе с ноябрём.

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сегодня 11:43 Общество 0 Коммент.

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сегодня 10:37 Политика 0 Коммент.

Большинство россиян не надеются на пенсию и планируют работать до самой старости

сегодня 09:02 Работа 0 Коммент.

Зимняя резина обходится новосибирцам дорого – эксперты

сегодня 08:01 Авто 0 Коммент.

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сегодня 06:10 Общество 0 Коммент.

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вчера 16:46 Общество 0 Коммент.

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вчера 16:16 Общество 0 Коммент.

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вчера 15:57 Афиша 0 Коммент.

Зимний холод и гололёд придут в Новосибирск вместе с ноябрём

вчера 15:31 Общество 0 Коммент.

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