Мать обвиняемого по делу «Сети» устроила пикет в центре Новосибирска

фото со страницы Саши Поповой в «Твиттере»

В Новосибирске прошли пикеты в поддержку фигурантов дела о «террористическом сообществе» «Сеть».

Одиночные пикеты в поддержу обвиняемых по уголовному делу о создании «террористического сообщества» «Сеть» прошли 28 октября у одного из входов на станцию метро «Площадь Ленина».

Как сообщает «Тайга.инфо», участницей одного из пикетов стала проживающая в Новосибирске мама одного из обвиняемых Елена Стригина. Она уверена, что дело её сына, Армана Сагынбаева, сфабриковано, а признательных показаний от него добились с помощью пыток.

По словам Елены, на Армана оказывают давление. В частности, юноше отказывают в таблетках, которые он вынужден ежедневно принимать из-за тяжёлого хронического заболевания.

«Я видела сына один раз, когда меня вызывали на допрос. Второй раз — мельком, когда был суд по продлению срока содержания под стражей. Когда мы виделись на допросе, тогда он мне и показал обожжённые руки, сказал, что дышать не может и сломаны рёбра», — цитирует Елену Стригину «Тайга.инфо».

Как рассказала женщина, она с письмом обращалась к омбудсмену РФ Татьяне Москальковой и главе президентского Совета по правам человека Михаилу Федотову, при этом к Москальковой Стригина ходила лично. Однако справедливости она пока так и не добилась.

Подобные акции ожидаются также в Москве и Санкт-Петербурге.

Уголовное дело о «террористическом сообществе» «Сеть» возбудили в октябре 2017 года. По версии ФСБ, 11 молодых людей из Пензы и Санкт-Петербурга создали террористическое сообщество с ячейками в Москве, Санкт-Петербурге, Пензе и Белоруссии. Участники организации якобы намеревались инициировать в стране народные волнения. Сейчас им грозит от пяти до десяти лет лишения свободы.

Напомним, в октябре обвиняемая в экстремизме сибирячка уехала в Киев.