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Почти тысячу жителей спасли от всепоглощающего пожара в НСО

Рубрика: проиcшествия

29.10.2018 10:48

фото с сайта 54.mchs.gov.ru

Два крупных возгорания травы произошло в Искитимском районе, общая площадь территории, охваченной огнём, составила 105 гектаров.

Зарево пожара из Искитимского района было видно даже жителям ОбьГЭСа и Советского района Новосибирска. 28 октября тёплая погода и сильные ветра способствовали распространению двух крупных пожаров около сёл Сосновка и Новолебедевка. Сотрудники МЧС смогли ликвидировать огонь до того, как он добрался до населённых пунктов.

В трёх километрах от Сосновки горело поле, возгорание охватывало площадь в пять гектаров. Огонь смогли остановить 16 пожарных и четыре единицы техники от МЧС, и 16 местных жителей с одной единицей техники.

К ночи 28 октября также удалось ликвидировать угрозу перехода огня, который охватил уже 100 гектаров сухой травы. В борьбе с возгоранием участвовали 18 сотрудников МЧС и пять единиц их техники, а также 28 местных жителей и шесть единиц техники.

«Благодаря слаженным грамотным действиям пожарно-спасательных подразделений, других оперативных служб, администрации сёл и местных жителей населённые пункты удалось спасти от огня. От пожаров спасены более 970 жителей, из них 161 ребенок. В обоих случаях эксперты предполагают, что причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнём», — сообщили в МЧС по Новосибирской области.

На данный момент устанавливают виновных пожаров. Есть предположение, что к этому привели пикники с мангалом или непотушенные костры.

Напомним, в октябре отважный сибиряк спас из горящего дома женщину, ребёнка и инвалида.

 

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