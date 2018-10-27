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Путёвки в детсад по 20 тысяч рублей продавались в Новосибирске

Рубрика: проиcшествия

29.10.2018 11:11

ФОТО С САЙТА PIXABAY.COM

В Новосибирске суд Калининского района вынес приговор Галине Терешковой, обвиняемой в мошенничестве с причинением значительного ущерба.

Женщина торговала несуществующими путёвками в детские сады. Суть в том, что в Новосибирске проблема с нехваткой мест в дошкольных учреждениях стоит очень остро. Городские власти уверяют, что причина нехватки путёвок — резкое увеличение числа детей, вызванное детьми мигрантов. В июне прошлого года новосибирцы даже пожаловались президенту России Владимиру Путину на гигантские очереди в детские сады и просили его взять проблему на контроль. На дефиците путёвок решили заработать мошенники.

В мае этого года Галина Терешкова сообщила одной из отчаявшихся матерей номер банковской карты, на которую необходимо перечислить денежные средства в размере 20 тысяч рублей. Мошенница заверила, что обеспечит устройство её ребенка в детский сад за денежное вознаграждение. «При этом сама Терешкова не имела на это реальной возможности и полномочий, заведомо не намереваясь выполнять обещание, тем самым обманывая потерпевшую и вводя её в заблуждение», — сообщили в суде Калининского района. Мать ребёнка в тот же день перечислила мошеннице требуемые деньги.

Уголовное дело госпожи Терешковой было рассмотрено в порядке особого судопроизводства, то есть без проведения судебного следствия. Женщину признали виновной. Приговор — штраф в размере 10 тысяч рублей. Гражданский иск, заявленный потерпевшей, был оставлен без удовлетворения.

Подобная схема мошенничества появилась в Новосибирске в 2017 году. Жертвы злоумышленников — родители, которые пытаются в обход системы оформить путёвку в дошкольное учреждение. Обманутых немало, но, по понятным причинам, в полицию люди не обращаются. Аферисты представляются сотрудниками районных администраций или департамента образования. «Злоумышленники используют красноречие и актёрское мастерство, входят в доверие и располагают человека к себе. Но их часто выдаёт незнание города, так как зачастую звонок поступает из другого региона», — объясняет сотрудник пресс-службы МВД по Новосибирской области Юлия Хабибуллина.

Напомним, в 2017 году жительница Новосибирска пожаловалась президенту на детский сад в Пашино.

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