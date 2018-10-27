Разбушевавшийся ветер устроил ночной погром в Новосибирске

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Разбушевавшийся ветер устроил ночной погром в НовосибирскеРубрика: общество
29.10.2018 10:40
фото из группы «АСТ-54» соцсети «ВКонтакте»
Ночью в городе разгулялся настоящий ураган – он валил деревья и сооружения.
Ночной шквалистый ветер стал причиной настоящего погрома. Деревья, торговые палатки, информационные плакаты и даже светофор оказались на земле в результате разгула стихии.
Как рассказали в социальных сетях, от упавших деревьев пострадали автомобили в нескольких районах Новосибирска. А в Калининском районе возле остановки «Библиотека» на улице Учительской на автомобиль «Лада» рухнул слетевший с крыши шифер. У машины оказалось выбито стекло и повреждён левый борт.
Под удар стихии попали и стенды с историей Новосибирска на площади Ленина. Ветер вырвал плакаты из рамок и повалил одну из конструкций. А неподалёку, на перекрёстке улиц Каменской и Ядринцевской, на проезжую часть сдуло светофор.
Кроме того, на площади возле вокзала на землю рухнули торговые палатки.
Напомним, на прошлой неделе новосибирцам уже обещали шквальный ветер.
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Лента новостей
Кадровые перестановки произошли в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре
Новосибирский экс-чиновник отправится в тюрьму на 10 лет за взятки и хищения
Малыш стал заложником фритюрницы - на помощь выезжали новосибирские спасатели
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