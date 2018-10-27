Разбушевавшийся ветер устроил ночной погром в Новосибирске

фото из группы «АСТ-54» соцсети «ВКонтакте»

Ночью в городе разгулялся настоящий ураган – он валил деревья и сооружения.

Ночной шквалистый ветер стал причиной настоящего погрома. Деревья, торговые палатки, информационные плакаты и даже светофор оказались на земле в результате разгула стихии.

Как рассказали в социальных сетях, от упавших деревьев пострадали автомобили в нескольких районах Новосибирска. А в Калининском районе возле остановки «Библиотека» на улице Учительской на автомобиль «Лада» рухнул слетевший с крыши шифер. У машины оказалось выбито стекло и повреждён левый борт.

Под удар стихии попали и стенды с историей Новосибирска на площади Ленина. Ветер вырвал плакаты из рамок и повалил одну из конструкций. А неподалёку, на перекрёстке улиц Каменской и Ядринцевской, на проезжую часть сдуло светофор.

Кроме того, на площади возле вокзала на землю рухнули торговые палатки.

Напомним, на прошлой неделе новосибирцам уже обещали шквальный ветер.