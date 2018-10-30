Учёному-золотокраду вынесли приговор в Новосибирске

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Учёному-золотокраду вынесли приговор в НовосибирскеРубрика: проиcшествия
30.10.2018 07:01
фото с сайта pixabay.com
Экс-сотруднику новосибирского НИИ вынесли приговор за хищение золота с места работы.
Советский районный суд вынес приговор бывшему сотруднику Института ядерной физики СО РАН 29 октября. Ранее мужчину обвинили в хищении золота с места работы.
Как сообщает Интерфакс из зала суда, сибиряка приговорили к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком на такой же период.
«Суд признал его виновным по статье "Присвоение или растрата"», — рассказали в суде.
Согласно материалам дела, с января по декабрь 2017 года специалист по гальванике присвоил золото на сумму более 600 тысяч рублей. Свою вину подсудимый признал, его дело рассматривалось в особом порядке.
Напомним, обвинение сотруднику научного института предъявили в сентябре.
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