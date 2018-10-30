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Учёному-золотокраду вынесли приговор в Новосибирске

Рубрика: проиcшествия

30.10.2018 07:01

фото с сайта pixabay.com

Экс-сотруднику новосибирского НИИ вынесли приговор за хищение золота с места работы.

Советский районный суд вынес приговор бывшему сотруднику Института ядерной физики СО РАН 29 октября. Ранее мужчину обвинили в хищении золота с места работы.

Как сообщает Интерфакс из зала суда, сибиряка приговорили к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком на такой же период.

«Суд признал его виновным по статье "Присвоение или растрата"», — рассказали в суде.

Согласно материалам дела, с января по декабрь 2017 года специалист по гальванике присвоил золото на сумму более 600 тысяч рублей. Свою вину подсудимый признал, его дело рассматривалось в особом порядке.

Напомним, обвинение сотруднику научного института предъявили в сентябре.

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Лента новостей

Предложить новость

Чемпионом по колбасе стал Новосибирск

сегодня 14:04 Экономика 0 Коммент.

Москва выделит Новосибирску 3,5 миллиарда рублей на новый ЛДС

сегодня 13:56 Общество 0 Коммент.

Престижный конкурс для пиарщиков стартовал в Сибири

сегодня 12:40 Общество 0 Коммент.

«Бойца года» Хабиба Нурмагомедова ждут на турнире в Новосибирске

сегодня 11:43 Общество 0 Коммент.

Надежду Болтенко взяли на работу в правительство Новосибирской области

сегодня 10:37 Политика 0 Коммент.

Большинство россиян не надеются на пенсию и планируют работать до самой старости

сегодня 09:02 Работа 0 Коммент.

Зимняя резина обходится новосибирцам дорого – эксперты

сегодня 08:01 Авто 0 Коммент.

Большинство новосибирцев нарядится в ведьм и Джокеров на Хеллоуин

сегодня 06:10 Общество 0 Коммент.

Началось голосование за новую столицу Тотального диктанта

сегодня 05:09 Общество 0 Коммент.

Новосибирцы почтят память жертв политических репрессий

сегодня 04:01 Афиша 0 Коммент.

Сергей Штельмах уволен из ГИБДД Новосибирской области

вчера 17:56 Общество 0 Коммент.

«Мы намерены достраивать эту линию» – Локоть о зелёной ветке метро

вчера 17:23 Общество 0 Коммент.

Неправильный диагноз убил поклонницу Тилля Линдеманна из Новосибирска

вчера 16:48 Хроника 0 Коммент.

Игровая площадка для особенных детей открылась в Новосибирске

вчера 16:46 Общество 0 Коммент.

Запретный сыр предали огню в Новосибирске

вчера 16:16 Общество 0 Коммент.

День народного единства в Новосибирске: программа праздничного гуляния-2018

вчера 15:57 Афиша 0 Коммент.

Зимний холод и гололёд придут в Новосибирск вместе с ноябрём

вчера 15:31 Общество 0 Коммент.

Мать обвиняемого по делу «Сети» устроила пикет в центре Новосибирска

вчера 14:48 Общество 0 Коммент.

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