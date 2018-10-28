Запретный сыр предали огню в Новосибирске

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Запретный сыр предали огню в НовосибирскеРубрика: общество
29.10.2018 16:16
фото с сайта pixabay.com
В новосибирском интернет-магазине продавали санкционные сыр и колбасу – запрещённые продукты изъяли и сожгли.
Специалисты новосибирского управления Россельхознадзора выявили в одном из интернет-магазинов более девяти килограммов незаконно ввезённых в страну сыра и колбасы. Как сообщили в ведомстве, продукты «родом» из Голландии, Италии, Испании и Чехии.
«Вся санкционная продукция была опечатана и уничтожена путём сжигания на специализированном полигоне», — сообщили в пресс-службе регионального Россельхознадзора.
Напомним, в июле почти на 6 % подорожали продукты в Новосибирске.
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