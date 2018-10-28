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Запретный сыр предали огню в Новосибирске

Рубрика: общество

29.10.2018 16:16

фото с сайта pixabay.com

В новосибирском интернет-магазине продавали санкционные сыр и колбасу – запрещённые продукты изъяли и сожгли.

Специалисты новосибирского управления Россельхознадзора выявили в одном из интернет-магазинов более девяти килограммов незаконно ввезённых в страну сыра и колбасы. Как сообщили в ведомстве, продукты «родом» из Голландии, Италии, Испании и Чехии.

«Вся санкционная продукция была опечатана и уничтожена путём сжигания на специализированном полигоне», — сообщили в пресс-службе регионального Россельхознадзора.

Напомним, в июле почти на 6 % подорожали продукты в Новосибирске.

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Лента новостей

Предложить новость

Новосибирцы почтят память жертв политических репрессий

сегодня 04:01 Афиша 0 Коммент.

Сергей Штельмах уволен из ГИБДД Новосибирской области

вчера 17:56 Общество 0 Коммент.

«Мы намерены достраивать эту линию» – Локоть о зелёной ветке метро

вчера 17:23 Общество 0 Коммент.

Игровая площадка для особенных детей открылась в Новосибирске

вчера 16:46 Общество 0 Коммент.

Как предотвратить инсульт: врач назвал два простых способа

вчера 16:29 Общество 0 Коммент.

Мать обвиняемого по делу «Сети» устроила пикет в центре Новосибирска

вчера 14:48 Общество 0 Коммент.

Новосибирца с гранатой задержала полиция

вчера 12:56 Хроника 0 Коммент.

Кадровые перестановки произошли в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре

вчера 12:10 Общество 0 Коммент.

Новосибирский колледж пострадал от ночного урагана

вчера 12:09 Хроника 0 Коммент.

Новосибирский экс-чиновник отправится в тюрьму на 10 лет за взятки и хищения

вчера 12:03 Хроника 0 Коммент.

Путёвки в детсад по 20 тысяч рублей продавались в Новосибирске

вчера 11:11 Хроника 0 Коммент.

Почти тысячу жителей спасли от всепоглощающего пожара в НСО

вчера 10:48 Хроника 0 Коммент.

Разбушевавшийся ветер устроил ночной погром в Новосибирске

вчера 10:40 Общество 0 Коммент.

Два охотника незаконно убили косулю в Новосибирской области

вчера 09:02 Хроника 0 Коммент.

Малыш стал заложником фритюрницы - на помощь выезжали новосибирские спасатели

вчера 08:00 Общество 0 Коммент.

L`One получил психологическую травму после кражи у него кроссовок в Чите

вчера 07:02 Общество 0 Коммент.

«Джонни! Они на деревьях»: оранжерея в новосибирской поликлинике стала героем мемов

28.10.2018 Общество 0 Коммент.

Метро и музыка – Итоги недели Сиб.фм

28.10.2018 Общество 0 Коммент.

Новосибирцы-заложники стихии в Туапсе отправились домой

28.10.2018 Общество 0 Коммент.

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