Запретный сыр предали огню в Новосибирске

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В новосибирском интернет-магазине продавали санкционные сыр и колбасу – запрещённые продукты изъяли и сожгли.

Специалисты новосибирского управления Россельхознадзора выявили в одном из интернет-магазинов более девяти килограммов незаконно ввезённых в страну сыра и колбасы. Как сообщили в ведомстве, продукты «родом» из Голландии, Италии, Испании и Чехии.

«Вся санкционная продукция была опечатана и уничтожена путём сжигания на специализированном полигоне», — сообщили в пресс-службе регионального Россельхознадзора.

Напомним, в июле почти на 6 % подорожали продукты в Новосибирске.