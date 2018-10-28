Зимний холод и гололёд придут в Новосибирск вместе с ноябрём

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Синоптики предупредили новосибирцев о наступлении холодов – они ожидаются уже в последний день октября.

Резкое понижение температуры и гололёд ожидаются в Новосибирске в ближайшие дни, сообщили в Западно-Сибирском гидрометцентре.

«30 октября мы ещё ждём очередной тёплый циклон с запада, а затем ему на смену придёт арктический воздух. Атмосферное давление будет расти, осадки прекратятся, а на территорию Западной Сибири зайдёт очень холодная воздушная масса, температурный фон сильно понизится», — рассказала корреспонденту Сиб.фм начальник отдела метеорологических прогнозов Западно-Сибирского гидрометцентра Марина Виноградова.

Как рассказали синоптики, в ночь на вторник, 30 октября, ожидается снег, днём пройдут небольшой снег и дождь. Ночью и утром на дорогах гололедица. Ветер юго-западный, ночью он подует со скоростью 9-14 метров в секунду, местами с порывами до 19, днём – со скоростью 5-10 метров в секунду, с порывами до 15. Ночная температура будет около нуля градусов, дневная — +3…+5 градусов.

В среду, 31 октября, ночью пройдёт небольшой, местами умеренный снег, днём небольшие осадки преимущественно в виде снега. Ветер сменится на северо-западный, ночью он подует со скоростью 7-12, местами с порывами до 17 метров в секунду; днём – со скоростью 5-10, местами с порывами до 15 метров в секунду. Ночью и днём температура воздуха составит -3…-5 градусов.

В четверг, 1 ноября, ночью местами пройдёт небольшой снег, днём без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 метров в секунду. Ночью температура воздуха составит -6…-8 градусов, днём — -4…-6.

Напомним, уже в минувшее воскресенье в Новосибирске заметно похолодало.