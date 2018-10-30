«Бойца года» Хабиба Нурмагомедова ждут на турнире в Новосибирске

фото из группы UFC | Хабиб Нурмагомедов «ВКонтакте»

Известный боец ММА, отстоявший честь страны в нашумевшем поединке, может приехать в столицу Сибири.

24 ноября в Новосибирске пройдёт масштабный турнир по единоборствам «Кубок дружбы» — в качестве почётного гостя организаторы позвали известного борца Хабиба Нурмагомедова. Спортсмен прославился победой в поединке, прозванном болельщиками «боем года».

Правда, приедет ли звезда ММА в столицу Сибири, пока неизвестно – его согласие на участие в мероприятии ещё не получено.

Как сообщили на сайте icity.life, сам турнир пройдёт в ЛДС «Сибирь». За призы сразятся спортсмены из национальных сборных команд России и Сербии.

«В турнире будут представлены 10 видов единоборств: боевое самбо, борьба греко-римская, борьба вольная, дзюдо, бокс, кикбоксинг, таэквондо, тайский бокс, ММА любительское, ММА профессиональное», — рассказали организаторы.

Напомним, известный бой Хабиба Нурмагомедова с ирландцем Конором Макгрегором прошёл в октябре. Нурмагомедов буквально размазал противника, который не выдержал натиска российского бойца. Правда, после поединка победитель устроил массовую драку, которая чуть не закончилась крупным скандалом.