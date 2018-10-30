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«Бойца года» Хабиба Нурмагомедова ждут на турнире в Новосибирске

Рубрика: общество

30.10.2018 11:43

фото из группы UFC | Хабиб Нурмагомедов «ВКонтакте»

Известный боец ММА, отстоявший честь страны в нашумевшем поединке, может приехать в столицу Сибири.

24 ноября в Новосибирске пройдёт масштабный турнир по единоборствам «Кубок дружбы» — в качестве почётного гостя организаторы позвали известного борца Хабиба Нурмагомедова. Спортсмен прославился победой в поединке, прозванном болельщиками «боем года».

Правда, приедет ли звезда ММА в столицу Сибири, пока неизвестно – его согласие на участие в мероприятии ещё не получено.

Как сообщили на сайте icity.life, сам турнир пройдёт в ЛДС «Сибирь». За призы сразятся спортсмены из национальных сборных команд России и Сербии.

«В турнире будут представлены 10 видов единоборств: боевое самбо, борьба греко-римская, борьба вольная, дзюдо, бокс, кикбоксинг, таэквондо, тайский бокс, ММА любительское, ММА профессиональное», — рассказали организаторы.

Напомним, известный бой Хабиба Нурмагомедова с ирландцем Конором Макгрегором прошёл в октябре. Нурмагомедов буквально размазал противника, который не выдержал натиска российского бойца. Правда, после поединка победитель устроил массовую драку, которая чуть не закончилась крупным скандалом.

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сегодня 13:56 Общество 0 Коммент.

Престижный конкурс для пиарщиков стартовал в Сибири

сегодня 12:40 Общество 0 Коммент.

«Бойца года» Хабиба Нурмагомедова ждут на турнире в Новосибирске

сегодня 11:43 Общество 0 Коммент.

Надежду Болтенко взяли на работу в правительство Новосибирской области

сегодня 10:37 Политика 0 Коммент.

Большинство россиян не надеются на пенсию и планируют работать до самой старости

сегодня 09:02 Работа 0 Коммент.

Зимняя резина обходится новосибирцам дорого – эксперты

сегодня 08:01 Авто 0 Коммент.

Большинство новосибирцев нарядится в ведьм и Джокеров на Хеллоуин

сегодня 06:10 Общество 0 Коммент.

Началось голосование за новую столицу Тотального диктанта

сегодня 05:09 Общество 0 Коммент.

Новосибирцы почтят память жертв политических репрессий

сегодня 04:01 Афиша 0 Коммент.

Сергей Штельмах уволен из ГИБДД Новосибирской области

вчера 17:56 Общество 0 Коммент.

«Мы намерены достраивать эту линию» – Локоть о зелёной ветке метро

вчера 17:23 Общество 0 Коммент.

Неправильный диагноз убил поклонницу Тилля Линдеманна из Новосибирска

вчера 16:48 Хроника 0 Коммент.

Игровая площадка для особенных детей открылась в Новосибирске

вчера 16:46 Общество 0 Коммент.

Запретный сыр предали огню в Новосибирске

вчера 16:16 Общество 0 Коммент.

День народного единства в Новосибирске: программа праздничного гуляния-2018

вчера 15:57 Афиша 0 Коммент.

Зимний холод и гололёд придут в Новосибирск вместе с ноябрём

вчера 15:31 Общество 0 Коммент.

Мать обвиняемого по делу «Сети» устроила пикет в центре Новосибирска

вчера 14:48 Общество 0 Коммент.

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