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Бюст вождя от мэтра искусства за 500 тысяч рублей продают в Новосибирске
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Бюст вождя от мэтра искусства за 500 тысяч рублей продают в НовосибирскеРубрика: общество
30.10.2018 15:10
фото с сайта avito.ru
Новосибирец выставил на продажу работу Льва Кербеля – мраморный бюст Владимира Ленина – за нескромную цену.
Белого Владимира Ленина из цельного мрамора предложили купить новосибирцам на «Авито». По словам продавца, автор сего творения – сам Лев Кербель. Тот самый советский и российский скульптор, возглавлявший Академию художеств с 1988 по 2003 год. Его работы украшают Москву, Санкт-Петербург и даже европейские города.
«Такого бюста вы больше нигде не увидите! Это уникальная работа Льва Ефимовича, выполненная и подписанная собственноручно в единственном экземпляре», — расписывает свой товар автор объявления.
Цена за 400 килограммового Ленина достойна его мэтра-исполнителя – 500 тысяч рублей. Для истинных ценителей коммунистических скульптур.
Напомним, в апреле бронзовый бюст Владимира Путина выставили на продажу за полмиллиона рублей.
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Бюст вождя от мэтра искусства за 500 тысяч рублей продают в Новосибирске
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