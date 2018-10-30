Бюст вождя от мэтра искусства за 500 тысяч рублей продают в Новосибирске

фото с сайта avito.ru

Новосибирец выставил на продажу работу Льва Кербеля – мраморный бюст Владимира Ленина – за нескромную цену.

Белого Владимира Ленина из цельного мрамора предложили купить новосибирцам на «Авито». По словам продавца, автор сего творения – сам Лев Кербель. Тот самый советский и российский скульптор, возглавлявший Академию художеств с 1988 по 2003 год. Его работы украшают Москву, Санкт-Петербург и даже европейские города.

«Такого бюста вы больше нигде не увидите! Это уникальная работа Льва Ефимовича, выполненная и подписанная собственноручно в единственном экземпляре», — расписывает свой товар автор объявления.

Цена за 400 килограммового Ленина достойна его мэтра-исполнителя – 500 тысяч рублей. Для истинных ценителей коммунистических скульптур.

Напомним, в апреле бронзовый бюст Владимира Путина выставили на продажу за полмиллиона рублей.