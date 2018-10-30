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Бюст вождя от мэтра искусства за 500 тысяч рублей продают в Новосибирске

Рубрика: общество

30.10.2018 15:10

фото с сайта avito.ru

Новосибирец выставил на продажу работу Льва Кербеля – мраморный бюст Владимира Ленина – за нескромную цену.

Белого Владимира Ленина из цельного мрамора предложили купить новосибирцам на «Авито». По словам продавца, автор сего творения – сам Лев Кербель. Тот самый советский и российский скульптор, возглавлявший Академию художеств с 1988 по 2003 год. Его работы украшают Москву, Санкт-Петербург и даже европейские города.

«Такого бюста вы больше нигде не увидите! Это уникальная работа Льва Ефимовича, выполненная и подписанная собственноручно в единственном экземпляре», — расписывает свой товар автор объявления.

Цена за 400 килограммового Ленина достойна его мэтра-исполнителя – 500 тысяч рублей. Для истинных ценителей коммунистических скульптур.

Напомним, в апреле бронзовый бюст Владимира Путина выставили на продажу за полмиллиона рублей.

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Лента новостей

Предложить новость

Минздрав решит судьбу НИИТО по просьбе депутатов

сегодня 16:35 Политика 0 Коммент.

Память новосибирских репрессированных увековечат в «цифре»

сегодня 15:40 Культура 0 Коммент.

Бюст вождя от мэтра искусства за 500 тысяч рублей продают в Новосибирске

сегодня 15:10 Общество 0 Коммент.

Жильё у метро в Новосибирске подорожало на 8 %

сегодня 14:26 Недвижимость 0 Коммент.

Чемпионом по колбасе стал Новосибирск

сегодня 14:04 Экономика 0 Коммент.

Рене Фазель приехал в Новосибирск на закладку фундамента ЛДС

сегодня 13:27 Общество 0 Коммент.

Престижный конкурс для пиарщиков стартовал в Сибири

сегодня 12:40 Общество 0 Коммент.

«Бойца года» Хабиба Нурмагомедова ждут на турнире в Новосибирске

сегодня 11:43 Общество 0 Коммент.

Надежду Болтенко взяли на работу в правительство Новосибирской области

сегодня 10:37 Политика 0 Коммент.

Большинство россиян не надеются на пенсию и планируют работать до самой старости

сегодня 09:02 Работа 2 Коммент.

Зимняя резина обходится новосибирцам дорого – эксперты

сегодня 08:01 Авто 0 Коммент.

Учёному-золотокраду вынесли приговор в Новосибирске

сегодня 07:01 Хроника 0 Коммент.

Большинство новосибирцев нарядится в ведьм и Джокеров на Хеллоуин

сегодня 06:10 Общество 0 Коммент.

Началось голосование за новую столицу Тотального диктанта

сегодня 05:09 Общество 0 Коммент.

Новосибирцы почтят память жертв политических репрессий

сегодня 04:01 Афиша 0 Коммент.

Сергей Штельмах уволен из ГИБДД Новосибирской области

вчера 17:56 Общество 0 Коммент.

«Мы намерены достраивать эту линию» – Локоть о зелёной ветке метро

вчера 17:23 Общество 0 Коммент.

Игровая площадка для особенных детей открылась в Новосибирске

вчера 16:46 Общество 0 Коммент.

Запретный сыр предали огню в Новосибирске

вчера 16:16 Общество 0 Коммент.

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