Чемпионом по колбасе стал Новосибирск

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За год житель региона съел в среднем более 16 килограммов колбасы, что на 8,1 % больше, чем годом ранее.

По итогам января–сентября 2018 года Новосибирская область заняла первое место в Сибирском федеральном округе по производству колбасных изделий. В Новосибирске сделали 24 % от общего объёма округа.

«Всего за девять месяцев было произведено 44,7 тысячи тонн колбасных изделий, что на 8,1 % больше, чем за соответствующий период 2017 года. Доля варёных колбасных изделий, включая фаршированные, составила 63,6 % от общего объема, производимого в области», — сообщили в Новосибирскстате.

Кстати, в прошлом году эксперты выявили массовую фальсификацию колбасы в Сибири. 13 из 15 образцов, в том числе и двух новосибирских производителей «Докторской», не соответствовали требованиям национальных стандартов России и содержали признаки фальсификации.

Из новосибирских колбас в антирейтинге оказались образцы «Докторской», изготовленной на ООО «Кудряшовский мясокомбинат» (Новосибирская область, село Криводановка) и ООО «Торговая площадь» (Новосибирск).

Напомним, на этой неделе в одном новосибирском интернет-магазине были обнаружены и сожжены санкционные сыр и колбаса.