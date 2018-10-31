«Коты Малевича» от петербургского творца на выставке в Новосибирске

фото работы Юрия Лукшина с сайта НГХМ

В Новосибирске откроется выставка художника из северной столицы России Юрия Лукшина – он проведёт мастер-классы на «Ночи искусств».

Персональная выставка Юрия Лукшина откроется в 16 часов 2 ноября в Новосибирском государственном художественном музее (Свердлова, 10). Гостям представят его работы, посвящённые «Слову о полку Игореве», и цикл «Коты для умножения доброты».

«Особенно интересна серия "Коты Малевича", представляющая собой добрые парафразы работ великого авангардиста, основоположника супрематизма», — отметили на сайте НГХМ.

Сам Юрий Лукшин будет как на вернисаже, так и на «Ночи искусств» 4 октября, проведя мастер-классы.

Напомним, в октябре в Новосибирске открылась масштабная выставка «Мифы планеты».