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«Коты Малевича» от петербургского творца на выставке в Новосибирске

Рубрика: афиша, искусство

31.10.2018 05:01

фото работы Юрия Лукшина с сайта НГХМ

В Новосибирске откроется выставка художника из северной столицы России Юрия Лукшина – он проведёт мастер-классы на «Ночи искусств».

Персональная выставка Юрия Лукшина откроется в 16 часов 2 ноября в Новосибирском государственном художественном музее (Свердлова, 10). Гостям представят его работы, посвящённые «Слову о полку Игореве», и цикл «Коты для умножения доброты». 

«Особенно интересна серия "Коты Малевича", представляющая собой добрые парафразы работ великого авангардиста, основоположника супрематизма», — отметили на сайте НГХМ.

Сам Юрий Лукшин будет как на вернисаже, так и на «Ночи искусств» 4 октября, проведя мастер-классы.

Напомним, в октябре в Новосибирске открылась масштабная выставка «Мифы планеты».

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Лента новостей

Предложить новость

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сегодня 11:21 Общество 0 Коммент.

Названы самые удобные для перепродажи внедорожники

сегодня 11:10 Авто 0 Коммент.

Власти снизили прожиточный уровень новосибирца на сто рублей

сегодня 10:55 Общество 0 Коммент.

Штельмаха и Стерликова подозревают в выдаче «непроверяшек» – источник

сегодня 10:14 Хроника 0 Коммент.

На одну вакансию в Новосибирске приходится два с половиной безработных

сегодня 09:03 Работа 0 Коммент.

Новосибирские энергетики сразились в мастерстве сохранения электричества

сегодня 09:01 Общество 0 Коммент.

Вопрос по ценам на бензин Кремль переадресовал правительству

сегодня 08:07 Авто 0 Коммент.

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сегодня 07:03 Хроника 0 Коммент.

Помощник Путина назвал молодёжный чемпионат по хоккею шансом для Новосибирска

сегодня 06:01 Общество 0 Коммент.

«Коты Малевича» от петербургского творца на выставке в Новосибирске

сегодня 05:01 Афиша 0 Коммент.

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Минздрав решит судьбу НИИТО по просьбе депутатов

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Память новосибирских репрессированных увековечат в «цифре»

вчера 15:40 Культура 0 Коммент.

Бюст вождя от мэтра искусства за 500 тысяч рублей продают в Новосибирске

вчера 15:10 Общество 0 Коммент.

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вчера 14:04 Экономика 0 Коммент.

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вчера 13:27 Общество 0 Коммент.

Престижный конкурс для пиарщиков стартовал в Сибири

вчера 12:40 Общество 0 Коммент.

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