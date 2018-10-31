«Коты Малевича» от петербургского творца на выставке в Новосибирске

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«Коты Малевича» от петербургского творца на выставке в НовосибирскеРубрика: афиша, искусство
31.10.2018 05:01
фото работы Юрия Лукшина с сайта НГХМ
В Новосибирске откроется выставка художника из северной столицы России Юрия Лукшина – он проведёт мастер-классы на «Ночи искусств».
Персональная выставка Юрия Лукшина откроется в 16 часов 2 ноября в Новосибирском государственном художественном музее (Свердлова, 10). Гостям представят его работы, посвящённые «Слову о полку Игореве», и цикл «Коты для умножения доброты».
«Особенно интересна серия "Коты Малевича", представляющая собой добрые парафразы работ великого авангардиста, основоположника супрематизма», — отметили на сайте НГХМ.
Сам Юрий Лукшин будет как на вернисаже, так и на «Ночи искусств» 4 октября, проведя мастер-классы.
Напомним, в октябре в Новосибирске открылась масштабная выставка «Мифы планеты».
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