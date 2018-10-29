Любить и чипировать: омский мэр реформирует «фабрику смерти животных»

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Глава Омска Оксана Фадина взялась за заботу о бездомных городских животных: их будут держать в новых вольерах, хорошо кормить, лечить и стерилизовать.

Оксана Фадина обсудила с новым директором «Спецавтохозяйства» Валерией Бегмой о реформировании их деятельности. По мнению второй, нужно сделать ротацию кадров, построить более просторные вольеры и оборудовать место, где будут готовить еду собакам.

В свою очередь, мэр предложила пригласить к сотрудничеству специалистов местного Института ветеринарной медицины, чтобы стерилизовать и чипировать животных и получать рекомендации по лечению. Также работа предприятия будет открыта общественникам и волонтёрам и нацелена на гуманное отношение к братьям меньшим.

«Следующая наша встреча состоится через две недели. Мы обсудим конкретные перспективы финансово-хозяйственной деятельности "Спецавтохозяйства". К этому времени директор предприятия подготовит смету на 2019 год, исходя из заложенных в бюджете объёмов финансирования. Большую часть задач нам предстоит решать своими силами, но мы к этому готовы. Главное — построить работу так, чтобы об этом предприятии больше ни у кого не было повода высказаться как о «фабрике смерти», — подытожила Оксана Фадина.

Напомним, в июле новосибирский депутат посетила «Центр по проблемам домашних животных», где собак распределяют: либо эвтаназия, либо приют; в тот день в центре было пусто.