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Москва выделит Новосибирску 3,5 миллиарда рублей на новый ЛДС

Рубрика: общество

30.10.2018 13:56

фото с сайта PIARENA.RU

Госдума заложила в бюджет средства на строительство ледового дворца в Новосибирске.

Правительство РФ выделит 3,5 миллиарда рублей на строительство ЛДС к молодёжному чемпионату мира по хоккею в Новосибирске. Средства поступят в 2019-2021 годах.

Как сообщает ТАСС, об этом стало известно в ходе совещания по строительству ледовой арены во вторник, 30 октября.

«На прошлой неделе в Госдуме принят в первом чтении проект федерального закона о бюджете на 2019-2021 годы, и в федеральном бюджете заложены средства на строительство новой ледовой арены: 300 миллионов рублей — в 2019 году, 1,4 млрд рублей — в 2020, 1,8 млрд рублей — в 2021 году», — сообщил первый заместитель председателя Госдумы РФ Александр Жуков.

Как отметил губернатор Новосибирской области Андрей Травников, конкурс на строительство ЛДС планируется заключить до конца года. По данным министерства строительства региона, уже в январе предполагается получить разрешение на возведение объекта, а в апреле начать работы.

Напомним, 30 октября на закладку фундамента ЛДС в Новосибирск приехал Рене Фазель.

Комментарии

гость 30.10.2018 15:21
3 млрд своровать надо не забыть
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Лента новостей

Предложить новость

Минздрав решит судьбу НИИТО по просьбе депутатов

сегодня 16:35 Политика 0 Коммент.

Память новосибирских репрессированных увековечат в «цифре»

сегодня 15:40 Культура 0 Коммент.

Бюст вождя от мэтра искусства за 500 тысяч рублей продают в Новосибирске

сегодня 15:10 Общество 0 Коммент.

Жильё у метро в Новосибирске подорожало на 8 %

сегодня 14:26 Недвижимость 0 Коммент.

Чемпионом по колбасе стал Новосибирск

сегодня 14:04 Экономика 0 Коммент.

Рене Фазель приехал в Новосибирск на закладку фундамента ЛДС

сегодня 13:27 Общество 0 Коммент.

Престижный конкурс для пиарщиков стартовал в Сибири

сегодня 12:40 Общество 0 Коммент.

«Бойца года» Хабиба Нурмагомедова ждут на турнире в Новосибирске

сегодня 11:43 Общество 0 Коммент.

Надежду Болтенко взяли на работу в правительство Новосибирской области

сегодня 10:37 Политика 0 Коммент.

Большинство россиян не надеются на пенсию и планируют работать до самой старости

сегодня 09:02 Работа 2 Коммент.

Зимняя резина обходится новосибирцам дорого – эксперты

сегодня 08:01 Авто 0 Коммент.

Учёному-золотокраду вынесли приговор в Новосибирске

сегодня 07:01 Хроника 0 Коммент.

Большинство новосибирцев нарядится в ведьм и Джокеров на Хеллоуин

сегодня 06:10 Общество 0 Коммент.

Началось голосование за новую столицу Тотального диктанта

сегодня 05:09 Общество 0 Коммент.

Новосибирцы почтят память жертв политических репрессий

сегодня 04:01 Афиша 0 Коммент.

Сергей Штельмах уволен из ГИБДД Новосибирской области

вчера 17:56 Общество 0 Коммент.

«Мы намерены достраивать эту линию» – Локоть о зелёной ветке метро

вчера 17:23 Общество 0 Коммент.

Игровая площадка для особенных детей открылась в Новосибирске

вчера 16:46 Общество 0 Коммент.

Запретный сыр предали огню в Новосибирске

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