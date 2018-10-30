Москва выделит Новосибирску 3,5 миллиарда рублей на новый ЛДС

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Москва выделит Новосибирску 3,5 миллиарда рублей на новый ЛДСРубрика: общество
30.10.2018 13:56
фото с сайта PIARENA.RU
Госдума заложила в бюджет средства на строительство ледового дворца в Новосибирске.
Правительство РФ выделит 3,5 миллиарда рублей на строительство ЛДС к молодёжному чемпионату мира по хоккею в Новосибирске. Средства поступят в 2019-2021 годах.
Как сообщает ТАСС, об этом стало известно в ходе совещания по строительству ледовой арены во вторник, 30 октября.
«На прошлой неделе в Госдуме принят в первом чтении проект федерального закона о бюджете на 2019-2021 годы, и в федеральном бюджете заложены средства на строительство новой ледовой арены: 300 миллионов рублей — в 2019 году, 1,4 млрд рублей — в 2020, 1,8 млрд рублей — в 2021 году», — сообщил первый заместитель председателя Госдумы РФ Александр Жуков.
Как отметил губернатор Новосибирской области Андрей Травников, конкурс на строительство ЛДС планируется заключить до конца года. По данным министерства строительства региона, уже в январе предполагается получить разрешение на возведение объекта, а в апреле начать работы.
Напомним, 30 октября на закладку фундамента ЛДС в Новосибирск приехал Рене Фазель.
Комментарии
3 млрд своровать надо не забыть
Лента новостей
Бюст вождя от мэтра искусства за 500 тысяч рублей продают в Новосибирске
Надежду Болтенко взяли на работу в правительство Новосибирской области
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