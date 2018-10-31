На одну вакансию в Новосибирске приходится два с половиной безработных

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Агентство РИА Рейтинг по заказу РИА Новости на основании данных Росстата подготовило рейтинг регионов по уровню безработицы.

По итогам июня-августа 2018 года уровень безработицы составил 4,7 %, что на 0,3 % ниже, чем годом ранее. В 39 регионах уровень безработицы ниже, чем в среднем по РФ.

В Новосибирской области число безработных на одну открытую вакансию в июне-августе составило 2,5 человека. Уровень безработицы подрос на 0,3 %

По последним опубликованным данным Росстата, численность рабочей силы в июне-августе 2018 года составила 76,2 миллиона человек, из них 3,5 млн классифицируются как безработные. В первой половине текущего года безработных было немногим больше и снижение их количества в летние месяцы могло бы объясняться сезонным фактором, но летом 2017 года безработных было на 299 тысяч человек больше, чем в текущем году. Численность безработных сокращается на фоне роста номинальных заработных плат (+11,1 % по итогам января-июля 2018).

«Согласно результатам выборочного обследования рабочей силы Росстата, из 3,5 миллиона безработных в возрасте от 15 лет и старше 26,4 % составляет молодёжь в возрасте до 25 лет и 18,6 % — лица в возрасте 50 лет и старше, а средний возраст безработного составляет 35,3 года. При этом в среднем на поиск работы уходит 6,9 месяца, но 25,6 % безработных ищут работу 12 месяцев и более, что свидетельствует о застойном характере безработицы», — сообщают аналитики.

Уровень безработицы в июне-августе 2018 года составил 4,7 %, сократившись на 0,3 процентных пункта по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. При этом в августе уровень безработицы составил 4,6 %, что стало минимальным показателем за многолетний период наблюдений. Для сравнения, безработица в странах еврозоны в августе составила 8,1 %, что также стало самым низким показателем за десятилетний период.

Напомним, в октябре глава Минтруда Максим Топилин заявил, что зарплаты в стране растут «беспрецедентными темпами».