Надежду Болтенко взяли на работу в правительство Новосибирской области

фото с сайта BOLTENKONSO.RU

Экс-сенатор Совфеда заняла должность замглавы администрации губернатора и правительства региона.

Бывший сенатор в Совете Федерации от Новосибирской области Надежда Болтенко заняла пост заместителя главы администрации губернатора и правительства региона.

Об этом стало известно из информации о сотрудниках на сайте облправительства. Судя по дате внесённых изменений, на новой должности Надежда Болтенко находится с 11 октября.

Пост сенатора в Совете Федерации Надежда Болтенко покинула после выборов губернатора Новосибирской области. Её место занял Владимир Городецкий – он приступил к своим обязанностям в октябре.

С 1994 по 2004 год Надежда Болтенко была депутатом Горсовета от Заельцовского района, с 2004 по 2014 год она занимала должность спикера Горсовета. С 2014 года Болтенко представляла Новосибирскую область в Совете Федерации.

Напомним, в сентябре стало известно, что Владимир Городецкий станет сенатором от Новосибирской области.