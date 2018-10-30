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Рубрика: политика

30.10.2018 10:37

фото с сайта BOLTENKONSO.RU

Экс-сенатор Совфеда заняла должность замглавы администрации губернатора и правительства региона.

Бывший сенатор в Совете Федерации от Новосибирской области Надежда Болтенко заняла пост заместителя главы администрации губернатора и правительства региона.

Об этом стало известно из информации о сотрудниках на сайте облправительства. Судя по дате внесённых изменений, на новой должности Надежда Болтенко находится с 11 октября.

Пост сенатора в Совете Федерации Надежда Болтенко покинула после выборов губернатора Новосибирской области. Её место занял Владимир Городецкий – он приступил к своим обязанностям в октябре.

С 1994 по 2004 год Надежда Болтенко была депутатом Горсовета от Заельцовского района, с 2004 по 2014 год она занимала должность спикера Горсовета. С 2014 года Болтенко представляла Новосибирскую область в Совете Федерации.

Напомним, в сентябре стало известно, что Владимир Городецкий станет сенатором от Новосибирской области.

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сегодня 13:56 Общество 0 Коммент.

Престижный конкурс для пиарщиков стартовал в Сибири

сегодня 12:40 Общество 0 Коммент.

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сегодня 11:43 Общество 0 Коммент.

Надежду Болтенко взяли на работу в правительство Новосибирской области

сегодня 10:37 Политика 0 Коммент.

Большинство россиян не надеются на пенсию и планируют работать до самой старости

сегодня 09:02 Работа 0 Коммент.

Зимняя резина обходится новосибирцам дорого – эксперты

сегодня 08:01 Авто 0 Коммент.

Большинство новосибирцев нарядится в ведьм и Джокеров на Хеллоуин

сегодня 06:10 Общество 0 Коммент.

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сегодня 05:09 Общество 0 Коммент.

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сегодня 04:01 Афиша 0 Коммент.

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вчера 17:56 Общество 0 Коммент.

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вчера 17:23 Общество 0 Коммент.

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вчера 16:48 Хроника 0 Коммент.

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вчера 16:46 Общество 0 Коммент.

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