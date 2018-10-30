Надежду Болтенко взяли на работу в правительство Новосибирской области

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Надежду Болтенко взяли на работу в правительство Новосибирской областиРубрика: политика
30.10.2018 10:37
фото с сайта BOLTENKONSO.RU
Экс-сенатор Совфеда заняла должность замглавы администрации губернатора и правительства региона.
Бывший сенатор в Совете Федерации от Новосибирской области Надежда Болтенко заняла пост заместителя главы администрации губернатора и правительства региона.
Об этом стало известно из информации о сотрудниках на сайте облправительства. Судя по дате внесённых изменений, на новой должности Надежда Болтенко находится с 11 октября.
Пост сенатора в Совете Федерации Надежда Болтенко покинула после выборов губернатора Новосибирской области. Её место занял Владимир Городецкий – он приступил к своим обязанностям в октябре.
С 1994 по 2004 год Надежда Болтенко была депутатом Горсовета от Заельцовского района, с 2004 по 2014 год она занимала должность спикера Горсовета. С 2014 года Болтенко представляла Новосибирскую область в Совете Федерации.
Напомним, в сентябре стало известно, что Владимир Городецкий станет сенатором от Новосибирской области.
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