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Названы самые удобные для перепродажи внедорожники

Рубрика: Авто

31.10.2018 11:10

фото с сайта pixabay.com

Аналитическое подразделение CarPrice представило рейтинг 20 самых массовых моделей внедорожников и кроссоверов, достигших возраста 2-4 лет, которые были выставлены на продажу по всей России за последние полтора месяца.

«Доля внедорожников на рынке растёт. Только за последний год их доля в продажах на вторичном рынке выросла на 2,2 процентных пункта. Рейтинг ликвидности позволяет определить, как быстро можно продать ту или иную машину. Чем ликвиднее автомобиль, тем проще и выгоднее можно его продать», — рассказал генеральный директор CarPrice Денис Долматов.

Лидер по показателю «Ликвидность»

Наиболее ликвидным внедорожником стала Chevrolet Niva 1.7MT, которая набрала 39,86 балла. Ликвидность автомобиля с начала лета этого года выросла, но при этом на один день вырос средний срок её реализации. Долгая история присутствия автомобиля на рынке и невысокая цена в районе 400 тысяч рублей обеспечивают ей стабильный успех на вторичном рынке на протяжении многих лет. 

А вот Skoda Yeti с мотором 1,2 литра и автоматической коробкой передач, наоборот, стал наименее ликвидным авто, показав всего 0,68 балла. Автомобиль с рейтингом ниже 1 – это серьёзная проблема для продавца, почти на 100 % гарантирующая продажу машины с большим дисконтом.

«Помимо сравнения моделей разных производителей между собой, интересны сравнения комплектаций в рамках одной модели. Так, относительно мощный и надёжный двухлитровый Renault Duster гораздо более востребован, чем его слабая дизельная версия. Но в случае с Toyota Land Cruiser 200 ситуация противоположная: ликвидность дизельной версии намного выше, чем бензиновой. Клиенты просто не хотят нести дополнительные расходы на топливо и высокий транспортный налог», — пояснил Денис Долматов. 

Лидер по показателю «Срок реализации»

Самым быстрым в продаже внедорожником стал Kia Sportage 2.0 с автоматом. В среднем такую машину можно продать за 26 дней. Чуть дольше (27 дней) в среднем продаётся другой крайне популярный внедорожник – Renault Duster 2.0. А вот BMW X5 4.4 мощностью 575 лошадиных сил в среднем можно продать лишь за 50 дней. Это самый долгий срок среди авто, представленных в рейтинге.

«Скорость продажи автомобиля напрямую связана с ликвидностью, однако она зависит и от того, насколько адекватно оценивает продавец уровень спроса и сроки реализации своего автомобиля и, соответственно, насколько адекватную цену он хотел бы за него получить. Как правило, все продавцы закладывают какой-то процент в цене на торг, только вот в случае ликвидного авто машина продаётся быстро и с минимальным торгом. А вот автомобиль с низкой ликвидностью будет продан лишь со значительным дисконтом. Разумеется, любой, даже самый неликвидный автомобиль может быть продан крайне быстро за, допустим, половину от рыночной стоимости. Но только на это не готов пойти её владелец. Поэтому средний срок продажи машины – это компромисс, к которому каждый владелец автомобиля приходит с различной скоростью», — говорит Денис Долматов.

Бренд Модель Модификация Ликвидность Срок реализации, дни

BMW

X5

30d 3.0d AT (249 л.с.) 4WD

5,59

39

BMW

X5

4.4 AT (575 л.с.) 4WD

1,02

50

CHEVROLET

NIVA

1.7 MT (80 л.с.) 4WD

39,86

42

FORD

KUGA

2.5 AT (150 л.с.)

12,13

31

FORD

KUGA

1.6 AT (182 л.с.) 4WD

2,5

30

HYUNDAI

IX35

2.0 AT (150 л.с.)

8,64

33

HYUNDAI

IX35

2.0 MT (150 л.с.) 4WD

0,75

40

KIA

SPORTAGE 3

2.0 AT (150 л.с.) 4WD

17,27

26

KIA

SPORTAGE 3

2.0d AT (136 л.с.) 4WD

0,66

44

KIA

SORENTO

2.4 AT (175 л.с.) 4WD

7,56

36

KIA

SORENTO

2.4 MT (175 л.с.) 4WD

0,68

47

LADA

4X4

1.7 MT (83 л.с.) 4WD

29,14

43

LADA

4X4

1.7 MT (80 л.с.) 4WD

0,81

43

LEXUS

RX

350 3.5 AT (277 л.с.) 4WD

4,49

35

LEXUS

RX

350 3.5 AT (300 л.с.) 4WD

1,39

41

LIFAN

X60

1.8 MT (128 л.с.)

12,58

38

LIFAN

X60

1.8 CVT (128 л.с.)

2,57

35

MAZDA

CX-5

2.0 AT (150 л.с.)

8,68

31

MAZDA

CX-5

2.0 AT (150 л.с.)

1,1

31

MITSUBISHI

OUTLANDER

2.0 CVT (146 л.с.) 4WD

8,28

32

MITSUBISHI

OUTLANDER

2.0 CVT (146 л.с.)

0,86

37

NISSAN

X-TRAIL

2.0 CVT (144 л.с.) 4WD

11,74

35

NISSAN

X-TRAIL

1.6d MT (130 л.с.) 4WD

0,73

41

NISSAN

QASHQAI

2.0 CVT (144 л.с.)

18,18

33

NISSAN

QASHQAI

1.2 MT (115 л.с.)

1,13

47

NISSAN

JUKE

1.6 CVT (117 л.с.)

9,46

26

NISSAN

JUKE

1.6 MT (94 л.с.)

0,76

46

RENAULT

DUSTER

2.0 MT (135 л.с.) 4WD

17,78

27

RENAULT

DUSTER

1.5d MT (90 л.с.) 4WD

2,66

38

SKODA

YETI

1.8 AT (152 л.с.) 4WD

4,54

37

SKODA

YETI

1.2 AT (105 л.с.)

0,68

44

TOYOTA

RAV4

2.0 CVT (146 л.с.) 4WD

7,13

30

TOYOTA

RAV4

2.2d AT (150 л.с.) 4WD

1,37

30

TOYOTA

LAND CRUISER 200

4.5d AT (249 л.с.) 4WD

12,35

37

TOYOTA

LAND CRUISER 200

4.6 AT (309 л.с.) 4WD

1,95

40

VOLKSWAGEN

TIGUAN

1.4 AT (150 л.с.)

9,53

32

VOLKSWAGEN

TIGUAN

2.0 AT (210 л.с.) 4WD

0,7

43

VOLKSWAGEN

TOUAREG

3.6 AT (249 л.с.) 4WD

3,92

39

VOLKSWAGEN

TOUAREG

3.0d AT (204 л.с.) 4WD

1,24

34
VOLKSWAGEN TOUAREG

3.6 AT (249 л.с.) 4WD

3,92

 39

Напомним, в октябре аналитики впервые соотнесли курс доллара с продажами авто и сделали прогноз на 2019 год.

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