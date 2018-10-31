Новосибирского заключённого осудили за избиение охранника дужкой от кровати

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31.10.2018 07:03
фото с сайта pixabay.com
Суд отклонил апелляцию заключённого, напавшего на сотрудника колонии в Новосибирской области.
Новосибирский областной суд оставил без изменений приговор 26-летнему мужчине, отбывающему наказание в колонии строгого режима. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры региона, его обвинили в насильственных действиях по отношению к сотруднику исправительного учреждения.
«В суде установлено, что Ахунов, отбывающий в исправительной колонии строгого режима наказание за покушение на убийство из хулиганских побуждений, применил в отношении младшего инспектора исправительного учреждения насилие. Он нанёс служащему исправительного учреждения не менее одного удара металлической дужкой от кровати в голову», — рассказали в региональной прокуратуре.
В ведомстве отмечают, что заключённый действовал с целью дезорганизовать работу исправительного учреждения.
Несмотря на уверения адвоката в том, что обвиняемого оговорили, суд приговорил мужчину к шести годам лишения свободы, а по совокупности приговоров – к девяти годам лишения свободы в исправительной колонии особого режима.
Напомним, в июле сбежавший красноярский заключённый добровольно вернулся в колонию.
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