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Отреставрированную версию «Сталкера» покажут в Новосибирске

Рубрика: афиша, искусство

30.10.2018 15:41

кадр из фильма "Сталкер" с сайта kinopoisk.ru

Легендарный фильм Андрея Тарковского снова окажется на экране новосибирской «Победы»; на этот раз с комментариями кинокритика Антона Долина.

Фантастический фильм Андрея Тарковского «Сталкер» был снят в 1979 году по мотивам повести братьев Стругацких «Пикник на обочине». Его отреставрированную версию в сопровождении лекций главреда журнала «Искусство кино» Антона Долина покажут 21 ноября в «Победе».

«В своём последнем советском фильме Андрей Тарковский показывает неторопливое метафизическое путешествие через таинственный постапокалиптический пейзаж. Главный герой — Сталкер — живёт в бедности вместе с женой и дочерью. Он зарабатывает тем, что организует нелегальные экспедиции в запрещённую для посещения Зону, возникшую в результате падения метеорита», — отметили в группе «Победы» во «ВКонтакте».

Напомним, в октябре киноманов напугали классикой в новосибирской «Победе».

 

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Лента новостей

Предложить новость

Минздрав решит судьбу НИИТО по просьбе депутатов

сегодня 16:35 Политика 0 Коммент.

Память новосибирских репрессированных увековечат в «цифре»

сегодня 15:40 Культура 0 Коммент.

Бюст вождя от мэтра искусства за 500 тысяч рублей продают в Новосибирске

сегодня 15:10 Общество 0 Коммент.

Жильё у метро в Новосибирске подорожало на 8 %

сегодня 14:26 Недвижимость 0 Коммент.

Чемпионом по колбасе стал Новосибирск

сегодня 14:04 Экономика 0 Коммент.

Рене Фазель приехал в Новосибирск на закладку фундамента ЛДС

сегодня 13:27 Общество 0 Коммент.

Престижный конкурс для пиарщиков стартовал в Сибири

сегодня 12:40 Общество 0 Коммент.

«Бойца года» Хабиба Нурмагомедова ждут на турнире в Новосибирске

сегодня 11:43 Общество 0 Коммент.

Надежду Болтенко взяли на работу в правительство Новосибирской области

сегодня 10:37 Политика 0 Коммент.

Большинство россиян не надеются на пенсию и планируют работать до самой старости

сегодня 09:02 Работа 2 Коммент.

Зимняя резина обходится новосибирцам дорого – эксперты

сегодня 08:01 Авто 0 Коммент.

Учёному-золотокраду вынесли приговор в Новосибирске

сегодня 07:01 Хроника 0 Коммент.

Большинство новосибирцев нарядится в ведьм и Джокеров на Хеллоуин

сегодня 06:10 Общество 0 Коммент.

Началось голосование за новую столицу Тотального диктанта

сегодня 05:09 Общество 0 Коммент.

Новосибирцы почтят память жертв политических репрессий

сегодня 04:01 Афиша 0 Коммент.

Сергей Штельмах уволен из ГИБДД Новосибирской области

вчера 17:56 Общество 0 Коммент.

«Мы намерены достраивать эту линию» – Локоть о зелёной ветке метро

вчера 17:23 Общество 0 Коммент.

Игровая площадка для особенных детей открылась в Новосибирске

вчера 16:46 Общество 0 Коммент.

Запретный сыр предали огню в Новосибирске

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