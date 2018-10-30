Отреставрированную версию «Сталкера» покажут в Новосибирске

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Отреставрированную версию «Сталкера» покажут в НовосибирскеРубрика: афиша, искусство
30.10.2018 15:41
кадр из фильма "Сталкер" с сайта kinopoisk.ru
Легендарный фильм Андрея Тарковского снова окажется на экране новосибирской «Победы»; на этот раз с комментариями кинокритика Антона Долина.
Фантастический фильм Андрея Тарковского «Сталкер» был снят в 1979 году по мотивам повести братьев Стругацких «Пикник на обочине». Его отреставрированную версию в сопровождении лекций главреда журнала «Искусство кино» Антона Долина покажут 21 ноября в «Победе».
«В своём последнем советском фильме Андрей Тарковский показывает неторопливое метафизическое путешествие через таинственный постапокалиптический пейзаж. Главный герой — Сталкер — живёт в бедности вместе с женой и дочерью. Он зарабатывает тем, что организует нелегальные экспедиции в запрещённую для посещения Зону, возникшую в результате падения метеорита», — отметили в группе «Победы» во «ВКонтакте».
Напомним, в октябре киноманов напугали классикой в новосибирской «Победе».
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