Отреставрированную версию «Сталкера» покажут в Новосибирске

кадр из фильма "Сталкер" с сайта kinopoisk.ru

Легендарный фильм Андрея Тарковского снова окажется на экране новосибирской «Победы»; на этот раз с комментариями кинокритика Антона Долина.

Фантастический фильм Андрея Тарковского «Сталкер» был снят в 1979 году по мотивам повести братьев Стругацких «Пикник на обочине». Его отреставрированную версию в сопровождении лекций главреда журнала «Искусство кино» Антона Долина покажут 21 ноября в «Победе».

«В своём последнем советском фильме Андрей Тарковский показывает неторопливое метафизическое путешествие через таинственный постапокалиптический пейзаж. Главный герой — Сталкер — живёт в бедности вместе с женой и дочерью. Он зарабатывает тем, что организует нелегальные экспедиции в запрещённую для посещения Зону, возникшую в результате падения метеорита», — отметили в группе «Победы» во «ВКонтакте».

Напомним, в октябре киноманов напугали классикой в новосибирской «Победе».