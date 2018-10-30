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Память новосибирских репрессированных увековечат в «цифре»

Рубрика: искусство

30.10.2018 15:40

фото с сайта Музея Новосибирска

Музей Новосибирска собирает информацию о жертвах политических репрессий, проживавших в городе – она войдёт в большой электронный архив.

Сотрудники Музея Новосибирска создают электронный архив, в котором будут собраны данные о жертвах политических репрессий, проживавших в городе, в том числе сосланных с других территорий. Специалисты объявили о приёме документов, писем, фотографий, а также записей воспоминаний, связанных с репрессированными.

Как рассказали в пресс-службе музея, любой новосибирец сможет найти в архиве сведения о своих близких, а также добавить новую информацию к первоначальной версии. Сами же музейщики планируют использовать собранные материалы в своей работе, например, для подготовки выставок и сборников воспоминаний.

«Сотрудники музея будут избегать публикации всяческих оценок этичности, целесообразности или исторической закономерности репрессий, а также давать им правовую оценку. В архив войдут сведения не только о репрессиях советского периода, но и о гонениях на инакомыслящих царской эпохи», — рассказали в пресс-службе Музея Новосибирска.

В музее также отметили, что при создании архива будет использован опыт Музея истории Екатеринбурга, где активно работают над сохранением памяти о репрессированных.

Напомним, в октябре Новосибирску дали приз за создание города-музея.

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сегодня 11:43 Общество 0 Коммент.

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