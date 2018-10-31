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Помощник Путина назвал молодёжный чемпионат по хоккею шансом для Новосибирска

Рубрика: общество

31.10.2018 06:01

фото с сайта wikipedia.org

В Новосибирске обсудили проведение молодёжного чемпионата мира по хоккею, подготовку города проверил помощник президента РФ.

Помощник президента РФ Игорь Левитин проинспектировал подготовку Новосибирска к молодёжному чемпионату мира по хоккею в 2023 году в ходе визита 30 октября, сообщили в пресс-центре мэрии.

Левитин отметил, что федеральный центр намерен помогать городу. При этом проведение чемпионата помощник президента назвал «шансом для Новосибирска».

«Хочу вам сказать, что для Новосибирска это шанс, как для Красноярска – Универсиада. Посмотрите, как преображается город. Вы должны выдержать и реализовать эту возможность», — подчеркнул Игорь Левитин.

В свою очередь, мэр Новосибирска Анатолий Локоть сообщил, что для города подготовка к чемпионату станет стратегическим направлением развития. В эту работу войдут создание инфраструктуры для соревнований, развитие транспортно-логистической системы, благоустройство городской территории, комфортное размещение участников и гостей чемпионата, организация культурной программы и обеспечение безопасности.

Градоначальник также подчеркнул, что, по предварительным подсчётам, расходы на организацию чемпионата в ближайшие пять лет потребуют не менее 30 миллиардов рублей. При этом, по словам мэра, со стороны города «уже заложен максимум возможностей». В связи с этим Анатолий Локоть поручил проработать вопрос распределения финансовых затрат при подготовке к мероприятию.

Напомним, в этот же день стало известно, что на строительство нового ЛДС в Новосибирске федеральный центр направит 3,5 миллиарда рублей.

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