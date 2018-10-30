Престижный конкурс для пиарщиков стартовал в Сибири

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Начался приём заявок на участие в региональной премии для специалистов по связям с общественностью «Серебряный лучник».

В сибирских регионах началась заявочная кампания Региональной премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник». Участники могут отправлять свои проекты на конкурс до 21 декабря.

В премии примут участие профессионалы в области медиа, маркетинга и связей с общественностью, а судить их будут ведущие сибирские специалисты. Имя председателя жюри организаторы пока держат в секрете.

Новшеством мероприятия станет то, что самые первые участники, отправившие свои заявки, получат приз от партнёров конкурса.

«Ежегодно порядка 40 % конкурсантов отправляют проекты в последние дни приёма заявок. Чтобы избежать такой ситуации в этом году, первые 10 участников, приславшие проекты, получат не только экспертную оценку от оргкомитета, но и приз от медицинской компании "Инвитро"», — сообщили организаторы.

В прошлом году на суд жюри было представлено 73 проекта. Гран-при получил проект «Пределы совершенства» Петра Пинтусова из кемеровского АО «СУЭК-Кузбасс».

Подать заявку и получить дополнительную информацию о конкурсе можно на сайте премии.

Напомним, в декабре 2017 года премию «Серебряный лучник» в четвёртый раз поддержал «Норникель».