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Престижный конкурс для пиарщиков стартовал в Сибири

Рубрика: общество

30.10.2018 12:40

фото предоставлено организаторами

Начался приём заявок на участие в региональной премии для специалистов по связям с общественностью «Серебряный лучник».

В сибирских регионах началась заявочная кампания Региональной премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник». Участники могут отправлять свои проекты на конкурс до 21 декабря.

В премии примут участие профессионалы в области медиа, маркетинга и связей с общественностью, а судить их будут ведущие сибирские специалисты. Имя председателя жюри организаторы пока держат в секрете.

Новшеством мероприятия станет то, что самые первые участники, отправившие свои заявки, получат приз от партнёров конкурса.

«Ежегодно порядка 40 % конкурсантов отправляют проекты в последние дни приёма заявок. Чтобы избежать такой ситуации в этом году, первые 10 участников, приславшие проекты, получат не только экспертную оценку от оргкомитета, но и приз от медицинской компании "Инвитро"», — сообщили организаторы.

В прошлом году на суд жюри было представлено 73 проекта. Гран-при получил проект «Пределы совершенства» Петра Пинтусова из кемеровского АО «СУЭК-Кузбасс».

Подать заявку и получить дополнительную информацию о конкурсе можно на сайте премии.

Напомним, в декабре 2017 года премию «Серебряный лучник» в четвёртый раз поддержал «Норникель».

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Лента новостей

Предложить новость

Чемпионом по колбасе стал Новосибирск

сегодня 14:04 Экономика 0 Коммент.

Москва выделит Новосибирску 3,5 миллиарда рублей на новый ЛДС

сегодня 13:56 Общество 0 Коммент.

Престижный конкурс для пиарщиков стартовал в Сибири

сегодня 12:40 Общество 0 Коммент.

«Бойца года» Хабиба Нурмагомедова ждут на турнире в Новосибирске

сегодня 11:43 Общество 0 Коммент.

Надежду Болтенко взяли на работу в правительство Новосибирской области

сегодня 10:37 Политика 0 Коммент.

Большинство россиян не надеются на пенсию и планируют работать до самой старости

сегодня 09:02 Работа 0 Коммент.

Зимняя резина обходится новосибирцам дорого – эксперты

сегодня 08:01 Авто 0 Коммент.

Большинство новосибирцев нарядится в ведьм и Джокеров на Хеллоуин

сегодня 06:10 Общество 0 Коммент.

Началось голосование за новую столицу Тотального диктанта

сегодня 05:09 Общество 0 Коммент.

Новосибирцы почтят память жертв политических репрессий

сегодня 04:01 Афиша 0 Коммент.

Сергей Штельмах уволен из ГИБДД Новосибирской области

вчера 17:56 Общество 0 Коммент.

«Мы намерены достраивать эту линию» – Локоть о зелёной ветке метро

вчера 17:23 Общество 0 Коммент.

Неправильный диагноз убил поклонницу Тилля Линдеманна из Новосибирска

вчера 16:48 Хроника 0 Коммент.

Игровая площадка для особенных детей открылась в Новосибирске

вчера 16:46 Общество 0 Коммент.

Запретный сыр предали огню в Новосибирске

вчера 16:16 Общество 0 Коммент.

День народного единства в Новосибирске: программа праздничного гуляния-2018

вчера 15:57 Афиша 0 Коммент.

Зимний холод и гололёд придут в Новосибирск вместе с ноябрём

вчера 15:31 Общество 0 Коммент.

Мать обвиняемого по делу «Сети» устроила пикет в центре Новосибирска

вчера 14:48 Общество 0 Коммент.

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вчера 12:56 Хроника 0 Коммент.

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