Рене Фазель приехал в Новосибирск на закладку фундамента ЛДС

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На закладку фундамента нового ледового дворца в Новосибирск прибыл президент Международной федерации хоккея.

Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель прибыл с визитом в Новосибирск. Эту информацию подтвердил корреспонденту Сиб.фм начальник отдела пресс-службы правительства Новосибирской области Денис Моралёв.

Рене Фазель примет участие в закладке фундамента нового ЛДС, который возводят к международному молодёжному чемпионату по хоккею в 2023 – как известно, соревнования пройдут в Новосибирске. Ледовый дворец строят на левом берегу Оби возле метромоста.

На момент публикации гость региона находится на совещании в правительстве Новосибирской области.

Напомним, о визите президента Международной федерации хоккея стало известно из сообщения президента Федерации хоккея России Владислава Третьяка.