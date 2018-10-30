Танцор из новосибирского метро попал на «Дом-2»

кадр видео с Youtube-канала «2п2 флагмирдэй флагмирдэй»

Новосибирец Александр Караваев ещё недавно танцевал в метро и ставил музыку за 100 рублей, а теперь ведёт блог на YouTube и светится с экранов телевизоров.

Многие горожане видели Александра Караваева в метро и поездах — он танцует и собирает деньги на «помощь другу». Не так давно на своём YouTube-канале «2п2 флагмирдэй флагмирдэй» он рассказал, что живёт теперь в Москве, где снимает квартиру за 50 тысяч рублей в месяц. Затем он опубликовал ролик, где пообещал Ольге Бузовой сделать «Дом-2» интереснее.

И вот он добился своего. Вчера, 29 октября, вечером он появился на желанном шоу телеканала ТНТ. Там Александр признался в любви участнице «Дома-2» Оксане Ряске. Однако остальные жители проголосовали против его участия в проекте.

Напомним, в октябре слепой сибиряк с феноменальной памятью поразил всех на телешоу.