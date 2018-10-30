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Увольнение Штельмаха: история службы и причина ухода

Рубрика: общество

30.10.2018 10:36

фото с сайта ГИБДД НСО

Начальник УГИБДД по Новосибирской области Сергей Штельмах покинул свой пост; Сиб.фм выяснил, с чем это может быть связано и куда он отправится теперь.

29 октября общественности стало известно, что глава МВД Владимир Колокольцев подписал приказ об увольнении начальника регионального УГИБДД Сергея Штельмаха. Если быть точнее, то этот факт просто подтвердился. Ведь слухи о его отставке впервые появились ещё 12 октября. Тогда источники местных СМИ сообщили, что причиной увольнения могла стать череда проблем в службе собственной безопасности. Пресс-служба МВД на тот момент эти слухи не подтвердила.

Теперь же всё заверено. И в ведомствах не отрицают, да и на руках редакции Сиб.фм имеется копия внутреннего документа ГИБДД. Из него следует, что Сергей Штельмах уволен по статье 82 части 3 пункту 9 «в связи с совершением поступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел».

Уроженец города Калачинска Омской области Сергей Штельмах пришёл на работу в органы внутренних дел в 1992 году, после окончания Челябинского высшего танкового командного училища и Санкт-Петербургского университета МВД. В 2003 году он занял должность заместителя начальника УГИБДД по Новосибирской области, а в 2006 сам возглавил ведомство. В 2011 году Сергей Штельмах получил звание полковника полиции.

Некоторые источники Сиб.фм предположили, что Сергей Штельмах теперь отправится в «Москву». Однако с другой стороны, в свои 47 лет он уже может спокойно уйти на пенсию. Для неё нужно иметь выслугу 20 лет, а у него она 30 лет. Насчёт размера этой пенсии нам неизвестно. Но, например, у старшего лейтенанта после 20 лет выслуги она составляет 16 тысяч рублей.

Напомним, 29 октября кадровые перестановки произошли в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

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