2 балла
-1
65.77 74.79
Love Radio слушать online Реклама на сиб.фм
Авто Недвижимость Работа

Лента новостей

Предложить новость

Минздрав решит судьбу НИИТО по просьбе депутатов

сегодня 16:35 Политика 0 Коммент.

Память новосибирских репрессированных увековечат в «цифре»

сегодня 15:40 Культура 0 Коммент.

Бюст вождя от мэтра искусства за 500 тысяч рублей продают в Новосибирске

сегодня 15:10 Общество 0 Коммент.

Жильё у метро в Новосибирске подорожало на 8 %

сегодня 14:26 Недвижимость 0 Коммент.

Чемпионом по колбасе стал Новосибирск

сегодня 14:04 Экономика 0 Коммент.

Рене Фазель приехал в Новосибирск на закладку фундамента ЛДС

сегодня 13:27 Общество 0 Коммент.

Престижный конкурс для пиарщиков стартовал в Сибири

сегодня 12:40 Общество 0 Коммент.

«Бойца года» Хабиба Нурмагомедова ждут на турнире в Новосибирске

сегодня 11:43 Общество 0 Коммент.

Надежду Болтенко взяли на работу в правительство Новосибирской области

сегодня 10:37 Политика 0 Коммент.

Большинство россиян не надеются на пенсию и планируют работать до самой старости

сегодня 09:02 Работа 2 Коммент.

Зимняя резина обходится новосибирцам дорого – эксперты

сегодня 08:01 Авто 0 Коммент.

Учёному-золотокраду вынесли приговор в Новосибирске

сегодня 07:01 Хроника 0 Коммент.

Большинство новосибирцев нарядится в ведьм и Джокеров на Хеллоуин

сегодня 06:10 Общество 0 Коммент.

Началось голосование за новую столицу Тотального диктанта

сегодня 05:09 Общество 0 Коммент.

Новосибирцы почтят память жертв политических репрессий

сегодня 04:01 Афиша 0 Коммент.

Сергей Штельмах уволен из ГИБДД Новосибирской области

вчера 17:56 Общество 0 Коммент.

«Мы намерены достраивать эту линию» – Локоть о зелёной ветке метро

вчера 17:23 Общество 0 Коммент.

Игровая площадка для особенных детей открылась в Новосибирске

вчера 16:46 Общество 0 Коммент.

Запретный сыр предали огню в Новосибирске

вчера 16:16 Общество 0 Коммент.

Минздрав решит судьбу НИИТО по просьбе депутатов

Рубрика: политика, общество

30.10.2018 16:35

фото с сайта wikipedia.org

Депутаты Заксобрания региона обратились в Минздрав с просьбой оставить НИИТО.

Законодательное собрание Новосибирской области направит обращение в федеральный Минздрав с просьбой сохранить статус Новосибирского научно-исследовательского института травматологии и ортопедии имени Цивьяна. Такое решение парламентарии приняли на сессии 30 октября.

Как сообщается на сайте Заксобрания региона, обращение к министру здравоохранения РФ Веронике Скворцовой единогласно приняли все собравшиеся.

Первый зампредседателя Заксобрания Андрей Панфёров напомнил, что вопрос о ликвидации и реорганизации НИИТО стал рассматриваться после внеплановой проверки в феврале. Тогда в учреждении выявили ряд недостатков в ведении финансово-хозяйственной деятельности. В результате работа института фактически была приостановлена.

Исполняющая обязанности директора НИИТО Ирина Кириллова подчеркнула, что в связи с простоем учреждению пришлось отказаться от части федеральных квот.

«Институт сейчас в очень сложной ситуации, в какой не оказывалось ни одно федеральное учреждение. Вполне возможно, что не существует механизмов решения данной проблемы. Но это не значит, что их нельзя разработать», — сказала Ирина Кириллова.

Напомним, в августе дело экс-главы НИИТО передали в суд.

Комментарии

Ваш e-mail
Ваш никнейм
Комментарий

Лента новостей

Предложить новость

Минздрав решит судьбу НИИТО по просьбе депутатов

сегодня 16:35 Политика 0 Коммент.

Память новосибирских репрессированных увековечат в «цифре»

сегодня 15:40 Культура 0 Коммент.

Бюст вождя от мэтра искусства за 500 тысяч рублей продают в Новосибирске

сегодня 15:10 Общество 0 Коммент.

Жильё у метро в Новосибирске подорожало на 8 %

сегодня 14:26 Недвижимость 0 Коммент.

Чемпионом по колбасе стал Новосибирск

сегодня 14:04 Экономика 0 Коммент.

Рене Фазель приехал в Новосибирск на закладку фундамента ЛДС

сегодня 13:27 Общество 0 Коммент.

Престижный конкурс для пиарщиков стартовал в Сибири

сегодня 12:40 Общество 0 Коммент.

«Бойца года» Хабиба Нурмагомедова ждут на турнире в Новосибирске

сегодня 11:43 Общество 0 Коммент.

Надежду Болтенко взяли на работу в правительство Новосибирской области

сегодня 10:37 Политика 0 Коммент.

Большинство россиян не надеются на пенсию и планируют работать до самой старости

сегодня 09:02 Работа 2 Коммент.

Зимняя резина обходится новосибирцам дорого – эксперты

сегодня 08:01 Авто 0 Коммент.

Учёному-золотокраду вынесли приговор в Новосибирске

сегодня 07:01 Хроника 0 Коммент.

Большинство новосибирцев нарядится в ведьм и Джокеров на Хеллоуин

сегодня 06:10 Общество 0 Коммент.

Началось голосование за новую столицу Тотального диктанта

сегодня 05:09 Общество 0 Коммент.

Новосибирцы почтят память жертв политических репрессий

сегодня 04:01 Афиша 0 Коммент.

Сергей Штельмах уволен из ГИБДД Новосибирской области

вчера 17:56 Общество 0 Коммент.

«Мы намерены достраивать эту линию» – Локоть о зелёной ветке метро

вчера 17:23 Общество 0 Коммент.

Игровая площадка для особенных детей открылась в Новосибирске

вчера 16:46 Общество 0 Коммент.

Запретный сыр предали огню в Новосибирске

вчера 16:16 Общество 0 Коммент.

Новости по теме

Сотни тысяч новосибирцев получают нелегальную зарплату 20.10.2018 Бийский депутат устроил на улице голодовку 09.10.2018 Повышать, болеть и видеть – Итоги недели Сиб.фм 30.09.2018

Статьи по теме

Image
31.08.2017

Мусорный кризис: нам столько не вывезти

Кто и что предлага...

Читать далее
Image
24.07.2015

Против всех

Обзор самых неожиданных самовыдвиженцев на выборы в Заксобрание...

Читать далее
Image
11.07.2013

Отдадим номера

Кто заинтересован в том, чтобы в городе продолжали красть автом...

Читать далее

Популярное

Image

Страшную находку обнаружили за закрытой дверью детского сада в Но...

Image

Даша, прощай: страшная история пропавшей школьницы в Чите

Image

Как предотвратить инсульт: врач назвал два простых способа

Image

«Не забыть этих глаз»: спасённую новосибирцами собаку Филю пришло...

Image

За голодание сына сибирячка будет судиться с авиаперевозчиком

Image

Секс предлагать: новосибирец с пикантным объявлением удивил пасса...

Image

Живодёры облили кислотой несчастного кота в Новосибирске

Image

Монстры под водой: кого можно поймать в реках Сибири

Image

Злой начальник заставляет увольняться новосибирцев

Image

Увольнение Штельмаха: история службы и причина ухода

Image

Разбушевавшийся ветер устроил ночной погром в Новосибирске

Image

На место парализовавшей Димитровский мост аварии съехалось нескол...

Image

«Джонни! Они на деревьях»: оранжерея в новосибирской поликлинике ...