Минздрав решит судьбу НИИТО по просьбе депутатов

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Депутаты Заксобрания региона обратились в Минздрав с просьбой оставить НИИТО.

Законодательное собрание Новосибирской области направит обращение в федеральный Минздрав с просьбой сохранить статус Новосибирского научно-исследовательского института травматологии и ортопедии имени Цивьяна. Такое решение парламентарии приняли на сессии 30 октября.

Как сообщается на сайте Заксобрания региона, обращение к министру здравоохранения РФ Веронике Скворцовой единогласно приняли все собравшиеся.

Первый зампредседателя Заксобрания Андрей Панфёров напомнил, что вопрос о ликвидации и реорганизации НИИТО стал рассматриваться после внеплановой проверки в феврале. Тогда в учреждении выявили ряд недостатков в ведении финансово-хозяйственной деятельности. В результате работа института фактически была приостановлена.

Исполняющая обязанности директора НИИТО Ирина Кириллова подчеркнула, что в связи с простоем учреждению пришлось отказаться от части федеральных квот.

«Институт сейчас в очень сложной ситуации, в какой не оказывалось ни одно федеральное учреждение. Вполне возможно, что не существует механизмов решения данной проблемы. Но это не значит, что их нельзя разработать», — сказала Ирина Кириллова.

Напомним, в августе дело экс-главы НИИТО передали в суд.