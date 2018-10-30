Минздрав решит судьбу НИИТО по просьбе депутатов

Лента новостейПредложить новость
Бюст вождя от мэтра искусства за 500 тысяч рублей продают в Новосибирске
Надежду Болтенко взяли на работу в правительство Новосибирской области
Минздрав решит судьбу НИИТО по просьбе депутатовРубрика: политика, общество
30.10.2018 16:35
фото с сайта wikipedia.org
Депутаты Заксобрания региона обратились в Минздрав с просьбой оставить НИИТО.
Законодательное собрание Новосибирской области направит обращение в федеральный Минздрав с просьбой сохранить статус Новосибирского научно-исследовательского института травматологии и ортопедии имени Цивьяна. Такое решение парламентарии приняли на сессии 30 октября.
Как сообщается на сайте Заксобрания региона, обращение к министру здравоохранения РФ Веронике Скворцовой единогласно приняли все собравшиеся.
Первый зампредседателя Заксобрания Андрей Панфёров напомнил, что вопрос о ликвидации и реорганизации НИИТО стал рассматриваться после внеплановой проверки в феврале. Тогда в учреждении выявили ряд недостатков в ведении финансово-хозяйственной деятельности. В результате работа института фактически была приостановлена.
Исполняющая обязанности директора НИИТО Ирина Кириллова подчеркнула, что в связи с простоем учреждению пришлось отказаться от части федеральных квот.
«Институт сейчас в очень сложной ситуации, в какой не оказывалось ни одно федеральное учреждение. Вполне возможно, что не существует механизмов решения данной проблемы. Но это не значит, что их нельзя разработать», — сказала Ирина Кириллова.
Напомним, в августе дело экс-главы НИИТО передали в суд.
Комментарии
Лента новостей
Бюст вождя от мэтра искусства за 500 тысяч рублей продают в Новосибирске
Надежду Болтенко взяли на работу в правительство Новосибирской области
Новости по теме
Статьи по теме
Против всех
Обзор самых неожиданных самовыдвиженцев на выборы в Заксобрание...
Отдадим номера
Кто заинтересован в том, чтобы в городе продолжали красть автом...
Популярное