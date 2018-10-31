Вопрос по ценам на бензин Кремль переадресовал правительству

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле следят за противостоянием нефтяников и профильных ведомств из-за роста цен на топливо.

«Это вопрос к правительству. В Кремле знают о ситуации и следят за ней, этим занимается кабинет министров. Предпринимаются очень активные, энергичные меры, работа ведётся. Но это правительство», — рассказал Дмитрий Песков.

Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что даёт нефтяникам два дня, чтобы те нашли способ прекратить рост цен на бензин. В противном случае будут введены запретительные пошлины на нефть. Глава Минэнерго Александр Новак в свою очередь назвал заградительные пошлины крайней мерой.

Ранее представители нефтяных компаний предложили поднять цены на топливо на 4-5 рублей за литр. В правительстве же заявили о договорённости между нефтяными компаниями и независимыми АЗС.

Напомним, в октябре счётная палата РФ практически забила тревогу из-за возможного резкого скачка цен на бензин.