Вопрос по ценам на бензин Кремль переадресовал правительству

Лента новостейПредложить новость
Мэрия в борьбе со льдом: свыше тысячи тонн смеси высыпали на новосибирские дороги
Штельмаха и Стерликова подозревают в выдаче «непроверяшек» – источник
На одну вакансию в Новосибирске приходится два с половиной безработных
Новосибирские энергетики сразились в мастерстве сохранения электричества
Новосибирского заключённого осудили за избиение охранника дужкой от кровати
Помощник Путина назвал молодёжный чемпионат по хоккею шансом для Новосибирска
Любить и чипировать: омский мэр реформирует «фабрику смерти животных»
Бюст вождя от мэтра искусства за 500 тысяч рублей продают в Новосибирске
Вопрос по ценам на бензин Кремль переадресовал правительствуРубрика: Авто
31.10.2018 08:07
фото с сайта pixabay.com
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле следят за противостоянием нефтяников и профильных ведомств из-за роста цен на топливо.
«Это вопрос к правительству. В Кремле знают о ситуации и следят за ней, этим занимается кабинет министров. Предпринимаются очень активные, энергичные меры, работа ведётся. Но это правительство», — рассказал Дмитрий Песков.
Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что даёт нефтяникам два дня, чтобы те нашли способ прекратить рост цен на бензин. В противном случае будут введены запретительные пошлины на нефть. Глава Минэнерго Александр Новак в свою очередь назвал заградительные пошлины крайней мерой.
Ранее представители нефтяных компаний предложили поднять цены на топливо на 4-5 рублей за литр. В правительстве же заявили о договорённости между нефтяными компаниями и независимыми АЗС.
Напомним, в октябре счётная палата РФ практически забила тревогу из-за возможного резкого скачка цен на бензин.
Комментарии
Лента новостей
Мэрия в борьбе со льдом: свыше тысячи тонн смеси высыпали на новосибирские дороги
Штельмаха и Стерликова подозревают в выдаче «непроверяшек» – источник
На одну вакансию в Новосибирске приходится два с половиной безработных
Новосибирские энергетики сразились в мастерстве сохранения электричества
Новосибирского заключённого осудили за избиение охранника дужкой от кровати
Помощник Путина назвал молодёжный чемпионат по хоккею шансом для Новосибирска
Любить и чипировать: омский мэр реформирует «фабрику смерти животных»
Бюст вождя от мэтра искусства за 500 тысяч рублей продают в Новосибирске
Новости по теме
Статьи по теме
Нелишние деньги
Андрей Травников во время рабочего визита в Москву обсудил во...
Частные АЗС на грани разорения
Эксперт рассказал о причинах роста цен на бензин
В поисках лета
Тестируем универсам «Пятёрочка» на готовность к летнему сезону...
Популярное